https://ria.ru/20250723/zelenskij-2030767395.html

Зеленский играет с огнем в отношениях с США, пишут СМИ

Зеленский играет с огнем в отношениях с США, пишут СМИ - РИА Новости, 23.07.2025

Зеленский играет с огнем в отношениях с США, пишут СМИ

Владимир Зеленский, подписав закон, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств - Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и... РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T09:11:00+03:00

2025-07-23T09:11:00+03:00

2025-07-23T09:11:00+03:00

в мире

украина

сша

россия

владимир зеленский

майк уолтц

джо байден

национальное антикоррупционное бюро украины (набу)

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский, подписав закон, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств - Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП), - играет с огнем в отношениях с США, чье руководство высказывало обеспокоенность по поводу прозрачности потраченных на помощь Киеву средств, пишет американской портал Axios. Во вторник Верховная рада поддержала проект, отменяющий независимость двух названных ведомств. Позже Зеленский подписал соответствующий закон. Трамп в феврале выразил обеспокоенность отсутствием прозрачного отчета о том, куда идут потраченные Вашингтоном на поддержку Украины "сотни миллиардов" долларов. Советник Белого дома по нацбезопасности Майк Уолтц в апреле заявил, что Украина была и остается одной из наиболее коррумпированных стран в мире, нужно внимательно следить за передаваемыми ей средствами. "Зеленский, возможно, играет с огнем, учитывая прошлые заявления Трампа о том, что Украина крайне коррумпирована, а Зеленский - "диктатор без выборов", - говорится в сообщении на портале. Ранее Трамп написал в принадлежащей ему соцсети Truth Social, что Зеленский отказывается проводить выборы, поскольку его поддержка в украинских опросах крайне низка, и единственное, что он действительно умел делать, — это играть на слабостях экс-президента США Джо Байдена. Трамп добавил, что Зеленский - диктатор без выборов. Издание "Страна.ua" ранее сообщало, что СБУ проводит обыски у детективов НАБУ. По данным издания, обыски идут в разных регионах Украины. Утверждается, что ряд детективов НАБУ подозревают в госизмене, торговле с Россией и коррупции. НАБУ позднее подтвердило обыски и заявило, что они проводятся без постановления суда. Позднее СБУ сообщила о задержании одного из руководителей межрегиональных управлений НАБУ Руслана Магамедрасулова. Депутат Алексей Гончаренко* заявил, что обыски в Национальном антикоррупционном бюро Украины являются ответом режима Зеленского на дело против экс-министра национального единства и бывшего вице-премьера Алексея Чернышова по обвинению в коррупции, НАБУ могут попытаться ликвидировать. Послы стран "Большой семерки" (G7) выразили серьезную обеспокоенность в связи с расследованием СБУ в отношении НАБУ, планируют обсудить этот вопрос с руководством украинского правительства.* внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.

https://ria.ru/20250723/zelenskits-2030744583.html

https://ria.ru/20250723/ukraina-2030746389.html

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