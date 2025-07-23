https://ria.ru/20250723/zelenskij-2030766109.html
СМИ: в окружении Зеленского оправдывают ограничение НАБУ безрезультатностью
СМИ: в окружении Зеленского оправдывают ограничение НАБУ безрезультатностью - РИА Новости, 23.07.2025
СМИ: в окружении Зеленского оправдывают ограничение НАБУ безрезультатностью
В окружении Владимира Зеленского оправдывают ограничение полномочий антикоррупционных органов их безрезультатностью, сообщает портал Axios. РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T09:04:00+03:00
2025-07-23T09:04:00+03:00
2025-07-23T09:04:00+03:00
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. В окружении Владимира Зеленского оправдывают ограничение полномочий антикоррупционных органов их безрезультатностью, сообщает портал Axios. Во вторник Верховная рада поддержала проект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств - Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Позже Владимир Зеленский подписал соответствующий закон. "Источник, близкий к Зеленскому, заявил, что два антикоррупционных органа работают на протяжении нескольких лет без особых результатов", - говорится в материале. По словам этого источника, большая часть случаев коррупции были выявлены СБУ. Издание "Страна.ua" ранее сообщало, что СБУ проводит обыски у детективов НАБУ. По данным издания, обыски идут в разных регионах Украины. Утверждается, что ряд детективов НАБУ подозревают в госизмене, торговле с Россией и коррупции. НАБУ позднее подтвердило обыски и заявило, что они проводятся без постановления суда. Позднее СБУ сообщила о задержании одного из руководителей межрегиональных управлений НАБУ Руслана Магамедрасулова. Депутат Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что обыски в Национальном антикоррупционном бюро Украины являются ответом режима Зеленского на дело против экс-министра национального единства и бывшего вице-премьера Алексея Чернышова по обвинению в коррупции, НАБУ могут попытаться ликвидировать. Послы стран "Большой семерки" (G7) выразили серьезную обеспокоенность в связи с расследованием СБУ в отношении НАБУ, планируют обсудить этот вопрос с руководством украинского правительства.
https://ria.ru/20250723/zakharova--2030764557.html
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в мире, украина, россия, владимир зеленский, алексей гончаренко, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), служба безопасности украины, верховная рада украины
В мире, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Алексей Гончаренко, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Служба безопасности Украины, Верховная Рада Украины
СМИ: в окружении Зеленского оправдывают ограничение НАБУ безрезультатностью
Axios: в окружении Зеленского оправдывают ограничение НАБУ безрезультатностью