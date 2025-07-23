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Защита обжалует арест главреда Baza Трифонова
Защита обжалует арест главреда Baza Трифонова - РИА Новости, 23.07.2025
Защита обжалует арест главреда Baza Трифонова
Защита подаст апелляционную жалобу на арест главного редактора Telegram-канала Baza Глеба Трифонова по делу о даче взятки, сообщил РИА Новости его адвокат... РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T19:07:00+03:00
2025-07-23T19:07:00+03:00
2025-07-23T19:07:00+03:00
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Защита подаст апелляционную жалобу на арест главного редактора Telegram-канала Baza Глеба Трифонова по делу о даче взятки, сообщил РИА Новости его адвокат Алексей Михальчик."Обязательно будем обжаловать", - сказал он.В среду Замоскворецкий суд Москвы арестовал Трифонова до 20 сентября. Как стало известно в ходе заседания, ему вменили три эпизода преступления коррупционной направленности.
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telegram-канал baza, глеб трифонов, москва, происшествия
Telegram-канал Baza, Глеб Трифонов, Москва, Происшествия
Защита обжалует арест главреда Baza Трифонова
Защита обжалует арест главреда Baza Трифонова по делу о даче взятки