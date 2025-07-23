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Защита обжалует арест главреда Baza Трифонова - РИА Новости, 23.07.2025
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19:07 23.07.2025
https://ria.ru/20250723/zaschita-2030946277.html
Защита обжалует арест главреда Baza Трифонова
Защита обжалует арест главреда Baza Трифонова - РИА Новости, 23.07.2025
Защита обжалует арест главреда Baza Трифонова
Защита подаст апелляционную жалобу на арест главного редактора Telegram-канала Baza Глеба Трифонова по делу о даче взятки, сообщил РИА Новости его адвокат... РИА Новости, 23.07.2025
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Защита подаст апелляционную жалобу на арест главного редактора Telegram-канала Baza Глеба Трифонова по делу о даче взятки, сообщил РИА Новости его адвокат Алексей Михальчик."Обязательно будем обжаловать", - сказал он.В среду Замоскворецкий суд Москвы арестовал Трифонова до 20 сентября. Как стало известно в ходе заседания, ему вменили три эпизода преступления коррупционной направленности.
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telegram-канал baza, глеб трифонов, москва, происшествия
Telegram-канал Baza, Глеб Трифонов, Москва, Происшествия
Защита обжалует арест главреда Baza Трифонова

Защита обжалует арест главреда Baza Трифонова по делу о даче взятки

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкГлавный редактор телеграм-канала Baza Глеб Трифонов, задержанный по обвинению в даче взятки, во время избрания ему меры пресечения в Замоскворецком суде
Главный редактор телеграм-канала Baza Глеб Трифонов, задержанный по обвинению в даче взятки, во время избрания ему меры пресечения в Замоскворецком суде - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Главный редактор телеграм-канала Baza Глеб Трифонов, задержанный по обвинению в даче взятки, во время избрания ему меры пресечения в Замоскворецком суде
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Защита подаст апелляционную жалобу на арест главного редактора Telegram-канала Baza Глеба Трифонова по делу о даче взятки, сообщил РИА Новости его адвокат Алексей Михальчик.
"Обязательно будем обжаловать", - сказал он.
В среду Замоскворецкий суд Москвы арестовал Трифонова до 20 сентября. Как стало известно в ходе заседания, ему вменили три эпизода преступления коррупционной направленности.
Медиаменеджер, журналист Арам Габрелянов в Замоскворецком районном суде Москвы во время избрания меры пресечения главному редактору телеграм-канала Baza Глебу Трифонову. 23 июля 2025 - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
Габрелянов высказался о ситуации с главредом Baza
Вчера, 18:14
 
Telegram-канал BazaГлеб ТрифоновМоскваПроисшествия
 
 
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