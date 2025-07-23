https://ria.ru/20250723/zapad-2030939403.html

Запад индифферентен к протестам на Украине, считает Слуцкий

Запад индифферентен к протестам на Украине, считает Слуцкий - РИА Новости, 23.07.2025

Запад индифферентен к протестам на Украине, считает Слуцкий

Коллективный Запад показательно индифферентен к митингам на Украине против решения Владимира Зеленского о фактической "ликвидации антикоррупционных структур",... РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T18:57:00+03:00

2025-07-23T18:57:00+03:00

2025-07-23T18:57:00+03:00

в мире

украина

киев

владимир зеленский

леонид слуцкий (политик)

госдума рф

национальное антикоррупционное бюро украины (набу)

протесты на украине из-за закона о набу

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018319255_0:110:3072:1838_1920x0_80_0_0_8916c5c993a0fb8bfc5e5e9e27ebe184.jpg

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Коллективный Запад показательно индифферентен к митингам на Украине против решения Владимира Зеленского о фактической "ликвидации антикоррупционных структур", считает глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий. Митинги против закона, ограничивающего полномочия Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), в среду пройдут по всей стране, сообщил ранее выехавший из страны депутат Верховной рады Артем Дмитрук. "Коллективный Запад показательно индифферентен к новому майдану на Украине против решения Зеленского о фактической ликвидации антикоррупционных структур. Нет ни большого возмущения, ни эмиссаров с печеньками, ни серьезных призывов к борьбе за демократические принципы", - написал он в своем Telegram-канале. Депутат считает, что Запад молча наблюдает, как Зеленский толкает Украину в пропасть диктатуры. "Военные дотации и помощь Киеву сворачивать на этом фоне не собираются. Что и требовалось доказать: европейские ценности, высокопарные слова о правах и свободах были лишь ширмой для проведения кровавого госпереворота в 2014 году и приведения к власти неонацистской хунты в рамках геополитического проекта Запада "антиРоссия". Три кита европейской демократии: ложь, двойные стандарты и гегемония - любой ценой. Конфликт на Украине стал следствием тотального западного лицемерия и политики сдерживания нашей страны", - заключил он.

https://ria.ru/20250723/ternopol-2030935021.html

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, киев, владимир зеленский, леонид слуцкий (политик), госдума рф, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), протесты на украине из-за закона о набу