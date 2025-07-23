https://ria.ru/20250723/zapad-2030939403.html
Запад индифферентен к протестам на Украине, считает Слуцкий
Запад индифферентен к протестам на Украине, считает Слуцкий - РИА Новости, 23.07.2025
Запад индифферентен к протестам на Украине, считает Слуцкий
Коллективный Запад показательно индифферентен к митингам на Украине против решения Владимира Зеленского о фактической "ликвидации антикоррупционных структур",... РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T18:57:00+03:00
2025-07-23T18:57:00+03:00
2025-07-23T18:57:00+03:00
в мире
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владимир зеленский
леонид слуцкий (политик)
госдума рф
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
протесты на украине из-за закона о набу
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Коллективный Запад показательно индифферентен к митингам на Украине против решения Владимира Зеленского о фактической "ликвидации антикоррупционных структур", считает глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий. Митинги против закона, ограничивающего полномочия Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), в среду пройдут по всей стране, сообщил ранее выехавший из страны депутат Верховной рады Артем Дмитрук. "Коллективный Запад показательно индифферентен к новому майдану на Украине против решения Зеленского о фактической ликвидации антикоррупционных структур. Нет ни большого возмущения, ни эмиссаров с печеньками, ни серьезных призывов к борьбе за демократические принципы", - написал он в своем Telegram-канале. Депутат считает, что Запад молча наблюдает, как Зеленский толкает Украину в пропасть диктатуры. "Военные дотации и помощь Киеву сворачивать на этом фоне не собираются. Что и требовалось доказать: европейские ценности, высокопарные слова о правах и свободах были лишь ширмой для проведения кровавого госпереворота в 2014 году и приведения к власти неонацистской хунты в рамках геополитического проекта Запада "антиРоссия". Три кита европейской демократии: ложь, двойные стандарты и гегемония - любой ценой. Конфликт на Украине стал следствием тотального западного лицемерия и политики сдерживания нашей страны", - заключил он.
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в мире, украина, киев, владимир зеленский, леонид слуцкий (политик), госдума рф, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), протесты на украине из-за закона о набу
В мире, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Леонид Слуцкий (политик), Госдума РФ, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Протесты на Украине из-за закона о НАБУ
Запад индифферентен к протестам на Украине, считает Слуцкий
Слуцкий: Запад индифферентен к протестам на Украине против закона о НАБУ