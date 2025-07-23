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Путин подписал закон о расширении применения принудительных работ - РИА Новости, 23.07.2025
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13:49 23.07.2025
https://ria.ru/20250723/zakon-2030835905.html
Путин подписал закон о расширении применения принудительных работ
Путин подписал закон о расширении применения принудительных работ - РИА Новости, 23.07.2025
Путин подписал закон о расширении применения принудительных работ
Президент России Владимир Путин подписал закон, которым расширено применение принудительных работ как самостоятельного вида уголовного наказания,... РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T13:49:00+03:00
2025-07-23T13:49:00+03:00
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, которым расширено применение принудительных работ как самостоятельного вида уголовного наказания, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Согласно принятому закону, суд вправе назначать принудительные работы как наказание напрямую, без замены лишения свободы. Оно будет применяться за преступления небольшой, средней тяжести, а также за тяжкие в случае первичного осуждения. Максимальный срок - пять лет. Осужденный будет находиться в исправительном центре и обязан трудиться, а из заработка будет удерживаться от 5 до 20% в доход государства. Помимо этого, предусмотрен ряд ограничений: наказание в виде принудительных работ не может назначаться несовершеннолетним, инвалидам I и II групп, беременным женщинам, предпенсионерам, военнослужащим. Также расширен перечень лиц, в отношении которых принудительные работы не назначаются: в него включены мужчины, имеющие детей в возрасте до трех лет и являющиеся единственным родителем. При злостном уклонении или нарушении режима принудительные работы могут быть заменены на лишение свободы. В случае уклонения до начала отбывания наказания суд сможет сразу назначить лишение свободы. Законом также вносятся изменения в статьи УК РФ. В качестве альтернативы лишению свободы или штрафу введена возможность назначения принудительных работ. Такие изменения предусмотрены, в частности, в статьях об уклонении от уплаты алиментов, о незаконной банковской деятельности, о незаконной охоте, о злоупотреблениях в сфере госконтрактов, коммерческом подкупе и других преступлениях экономической направленности. Кроме того, изменены и сроки: например, по статье о коммерческом подкупе максимальное наказание в виде лишения свободы увеличено с трех до четырех лет, а принудительные работы могут быть назначены на тот же срок. По ряду статей также уточнены размеры штрафов и условия назначения дополнительных ограничений. Закон направлен на гуманизацию уголовной политики, усиление превентивной функции наказания и расширение практики назначения мер, не связанных с изоляцией от общества.
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общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин подписал закон о расширении применения принудительных работ

Путин подписал закон о применении принудительных работ как уголовного наказания

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, которым расширено применение принудительных работ как самостоятельного вида уголовного наказания, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Согласно принятому закону, суд вправе назначать принудительные работы как наказание напрямую, без замены лишения свободы. Оно будет применяться за преступления небольшой, средней тяжести, а также за тяжкие в случае первичного осуждения. Максимальный срок - пять лет. Осужденный будет находиться в исправительном центре и обязан трудиться, а из заработка будет удерживаться от 5 до 20% в доход государства.
Помимо этого, предусмотрен ряд ограничений: наказание в виде принудительных работ не может назначаться несовершеннолетним, инвалидам I и II групп, беременным женщинам, предпенсионерам, военнослужащим. Также расширен перечень лиц, в отношении которых принудительные работы не назначаются: в него включены мужчины, имеющие детей в возрасте до трех лет и являющиеся единственным родителем.
При злостном уклонении или нарушении режима принудительные работы могут быть заменены на лишение свободы. В случае уклонения до начала отбывания наказания суд сможет сразу назначить лишение свободы.
Законом также вносятся изменения в статьи УК РФ. В качестве альтернативы лишению свободы или штрафу введена возможность назначения принудительных работ. Такие изменения предусмотрены, в частности, в статьях об уклонении от уплаты алиментов, о незаконной банковской деятельности, о незаконной охоте, о злоупотреблениях в сфере госконтрактов, коммерческом подкупе и других преступлениях экономической направленности. Кроме того, изменены и сроки: например, по статье о коммерческом подкупе максимальное наказание в виде лишения свободы увеличено с трех до четырех лет, а принудительные работы могут быть назначены на тот же срок. По ряду статей также уточнены размеры штрафов и условия назначения дополнительных ограничений.
Закон направлен на гуманизацию уголовной политики, усиление превентивной функции наказания и расширение практики назначения мер, не связанных с изоляцией от общества.
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