Путин подписал закон о льготах для фирм за детские выплаты работникам
Путин подписал закон о налоговых льготах для фирм за детские выплаты работникам
Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, стимулирующий компании осуществлять крупные выплаты сотрудникам за рождение или усыновление детей, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Закон увеличивает до 1 миллиона рублей с 50 тысяч рублей единовременную корпоративную выплату (включая материальную помощь) на каждого ребенка, не облагаемую НДФЛ и страховыми взносами. Речь идет о поддержке, которая оказывается работодателем при рождении, усыновлении ребенка или установлении над ребенком опеки, пояснял Минфин РФ.
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При этом работодателям предоставляется возможность включать такие траты в состав внереализационных расходов, учитываемых при исчислении налоговой базы по налогу на прибыль организаций. Это позволит уменьшить налоговую нагрузку на компании, которые оказывают сотрудникам такую помощь. Мера направлена на укрепление системы социального обеспечения семей с детьми и создание благоприятной среды для их развития, поясняли в Минфине.
Изменения, расширяющие налоговые льготы для компаний за "детские" выплаты, начнут действовать через месяц после официального опубликования закона, но не ранее первого числа очередного налогового (расчетного) периода по соответствующему налогу (страховым взносам).
Сам закон, который содержит и другие изменения, вступает в силу со дня официального опубликования, за исключением положений, для которых установлены иные сроки.
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