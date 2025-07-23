https://ria.ru/20250723/zakharova--2030764557.html

Захарова прокомментировала ситуацию вокруг НАБУ на Украине

Захарова прокомментировала ситуацию вокруг НАБУ на Украине - РИА Новости, 23.07.2025

Захарова прокомментировала ситуацию вокруг НАБУ на Украине

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова с иронией прокомментировала ситуацию вокруг ограничения прав Национального антикоррупционного бюро Украины... РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T08:48:00+03:00

2025-07-23T08:48:00+03:00

2025-07-23T08:50:00+03:00

мария захарова

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова с иронией прокомментировала ситуацию вокруг ограничения прав Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП) и обыски СБУ в этих организациях. "Плохо искали (русский след при обысках). Российский след надо было найти, обнаружив валенки, фуфайку, телогрейку, ватник, как они это называют, шапку-ушанку. Пару медведей нужно было из угла вытащить, понимаете, сопротивляющихся. Балалайки должны быть расставлены. Вот это русский след. А это что там? Ну о чем вы говорите? Вы понимаете, это тот самый случай… Главное в ходе любого расследования не выйти на самих себя", - заявила Захарова в эфире радио Sputnik. Во вторник Верховная рада поддержала проект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Позже Владимир Зеленский подписал соответствующий закон. Перед этим СБУ провела обыски у детективов НАБУ.

https://ria.ru/20250723/zelenskits-2030744583.html

https://ria.ru/20250722/ukraina-2030732915.html

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мария захарова, владимир зеленский, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), верховная рада украины, служба безопасности украины, в мире