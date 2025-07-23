Рейтинг@Mail.ru
МИД Китая раскритиковал решение США выйти из ЮНЕСКО - РИА Новости, 23.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:15 23.07.2025
https://ria.ru/20250723/yunesko-2030792211.html
МИД Китая раскритиковал решение США выйти из ЮНЕСКО
МИД Китая раскритиковал решение США выйти из ЮНЕСКО - РИА Новости, 23.07.2025
МИД Китая раскритиковал решение США выйти из ЮНЕСКО
Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь на брифинге в среду заявил, что решение США выйти из ЮНЕСКО не соответствует поведению крупной ответственной... РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T11:15:00+03:00
2025-07-23T11:15:00+03:00
в мире
сша
китай
дональд трамп
одри азуле
юнеско
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0d/1584468883_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_dc1d1f8731d44ebb78c2bb784a4145ec.jpg
ПЕКИН, 23 июл – РИА Новости. Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь на брифинге в среду заявил, что решение США выйти из ЮНЕСКО не соответствует поведению крупной ответственной державы. Ранее во вторник президент США Дональд Трамп принял решение о выходе страны из ЮНЕСКО, которая якобы "поддерживает разжигающие рознь цели". Согласно сообщению пресс-службы госдепа, выход из ЮНЕСКО состоится 31 декабря 2026 года. Штаты уже уведомили об этом руководство организации. Как отмечает госдеп, членство в ЮНЕСКО "не отвечает национальным интересам" США. Позднее гендиректор ЮНЕСКО Одре Азуле выразила сожаление в связи с решением Вашингтона. "Это не поведение ответственной крупной державы", - сказал Го Цзякунь, комментируя решение США выйти из ЮНЕСКО, отметив, что это уже третий раз, когда США выходят из организации. Дипломат подчеркнул, что Китай всегда решительно поддерживал деятельность ЮНЕСКО. По его словам, цель организации состоит в содействии международному сотрудничеству в области образования, науки и культуры, содействии взаимопониманию и интеграции цивилизаций, поддержании мира во всем мире и достижении общего развития.
https://ria.ru/20250502/tramp-2014698752.html
сша
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0d/1584468883_313:0:3044:2048_1920x0_80_0_0_e9e90fd5d0b29613cdf642e1aadac884.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, китай, дональд трамп, одри азуле, юнеско
В мире, США, Китай, Дональд Трамп, Одри Азуле, ЮНЕСКО
МИД Китая раскритиковал решение США выйти из ЮНЕСКО

МИД КНР: решение США выйти из ЮНЕСКО не соответствует поведению крупной державы

© AP Photo / Christophe EnaЛоготип ЮНЕСКО
Логотип ЮНЕСКО - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
© AP Photo / Christophe Ena
Логотип ЮНЕСКО. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ПЕКИН, 23 июл – РИА Новости. Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь на брифинге в среду заявил, что решение США выйти из ЮНЕСКО не соответствует поведению крупной ответственной державы.
Ранее во вторник президент США Дональд Трамп принял решение о выходе страны из ЮНЕСКО, которая якобы "поддерживает разжигающие рознь цели". Согласно сообщению пресс-службы госдепа, выход из ЮНЕСКО состоится 31 декабря 2026 года. Штаты уже уведомили об этом руководство организации. Как отмечает госдеп, членство в ЮНЕСКО "не отвечает национальным интересам" США. Позднее гендиректор ЮНЕСКО Одре Азуле выразила сожаление в связи с решением Вашингтона.
"Это не поведение ответственной крупной державы", - сказал Го Цзякунь, комментируя решение США выйти из ЮНЕСКО, отметив, что это уже третий раз, когда США выходят из организации.
Дипломат подчеркнул, что Китай всегда решительно поддерживал деятельность ЮНЕСКО. По его словам, цель организации состоит в содействии международному сотрудничеству в области образования, науки и культуры, содействии взаимопониманию и интеграции цивилизаций, поддержании мира во всем мире и достижении общего развития.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.05.2025
Трамп предложил приостановить большую часть взносов в структуры ООН
2 мая, 17:43
 
В миреСШАКитайДональд ТрампОдри АзулеЮНЕСКО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала