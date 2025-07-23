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МИД Китая раскритиковал решение США выйти из ЮНЕСКО
МИД Китая раскритиковал решение США выйти из ЮНЕСКО - РИА Новости, 23.07.2025
МИД Китая раскритиковал решение США выйти из ЮНЕСКО
Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь на брифинге в среду заявил, что решение США выйти из ЮНЕСКО не соответствует поведению крупной ответственной... РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T11:15:00+03:00
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ПЕКИН, 23 июл – РИА Новости. Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь на брифинге в среду заявил, что решение США выйти из ЮНЕСКО не соответствует поведению крупной ответственной державы. Ранее во вторник президент США Дональд Трамп принял решение о выходе страны из ЮНЕСКО, которая якобы "поддерживает разжигающие рознь цели". Согласно сообщению пресс-службы госдепа, выход из ЮНЕСКО состоится 31 декабря 2026 года. Штаты уже уведомили об этом руководство организации. Как отмечает госдеп, членство в ЮНЕСКО "не отвечает национальным интересам" США. Позднее гендиректор ЮНЕСКО Одре Азуле выразила сожаление в связи с решением Вашингтона. "Это не поведение ответственной крупной державы", - сказал Го Цзякунь, комментируя решение США выйти из ЮНЕСКО, отметив, что это уже третий раз, когда США выходят из организации. Дипломат подчеркнул, что Китай всегда решительно поддерживал деятельность ЮНЕСКО. По его словам, цель организации состоит в содействии международному сотрудничеству в области образования, науки и культуры, содействии взаимопониманию и интеграции цивилизаций, поддержании мира во всем мире и достижении общего развития.
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в мире, сша, китай, дональд трамп, одри азуле, юнеско
В мире, США, Китай, Дональд Трамп, Одри Азуле, ЮНЕСКО
МИД Китая раскритиковал решение США выйти из ЮНЕСКО
МИД КНР: решение США выйти из ЮНЕСКО не соответствует поведению крупной державы