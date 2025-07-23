https://ria.ru/20250723/yaponiya-2030758900.html

Премьер Японии может объявить об отставке к концу июля, пишут СМИ

Премьер Японии может объявить об отставке к концу июля, пишут СМИ - РИА Новости, 23.07.2025

Премьер Японии может объявить об отставке к концу июля, пишут СМИ

Премьер-министр Японии Сигэру Исиба может объявить о своей отставке уже к концу июля, сообщает газета "Иомиури". РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T07:32:00+03:00

2025-07-23T07:32:00+03:00

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япония

сигэру исиба

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Премьер-министр Японии Сигэру Исиба может объявить о своей отставке уже к концу июля, сообщает газета "Иомиури". "Он планирует объявить об отставке до конца июля, чтобы взять на себя ответственность за поражение правящей коалиции на выборах в верхнюю палату парламента 20 июля", - говорится в сообщении. Ранее СМИ сообщили, что Исиба принял решение уйти в отставку и объявит об этом до конца августа.

https://ria.ru/20241125/yaponiya-1985502679.html

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Дарья Буймова

в мире, япония, сигэру исиба