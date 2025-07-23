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Премьер Японии может объявить об отставке к концу июля, пишут СМИ
Премьер Японии может объявить об отставке к концу июля, пишут СМИ - РИА Новости, 23.07.2025
Премьер Японии может объявить об отставке к концу июля, пишут СМИ
Премьер-министр Японии Сигэру Исиба может объявить о своей отставке уже к концу июля, сообщает газета "Иомиури". РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T07:32:00+03:00
2025-07-23T07:32:00+03:00
2025-07-23T07:32:00+03:00
в мире
япония
сигэру исиба
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Премьер-министр Японии Сигэру Исиба может объявить о своей отставке уже к концу июля, сообщает газета "Иомиури". "Он планирует объявить об отставке до конца июля, чтобы взять на себя ответственность за поражение правящей коалиции на выборах в верхнюю палату парламента 20 июля", - говорится в сообщении. Ранее СМИ сообщили, что Исиба принял решение уйти в отставку и объявит об этом до конца августа.
https://ria.ru/20241125/yaponiya-1985502679.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, япония, сигэру исиба
В мире, Япония, Сигэру Исиба
Премьер Японии может объявить об отставке к концу июля, пишут СМИ
Иомиури: премьер Японии Исиба может объявить об отставке к концу июля