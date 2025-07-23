https://ria.ru/20250723/wsj-2030919327.html

Организатор форума в Давосе причастен к растрате средств, пишет WSJ

Организатор форума в Давосе причастен к растрате средств, пишет WSJ - РИА Новости, 23.07.2025

Организатор форума в Давосе причастен к растрате средств, пишет WSJ

Предварительные итоги внутреннего расследования, проведенного Всемирным экономическим форумом (ВЭФ) в Давосе, показали, что его основатель Клаус Шваб вместе с... РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T18:19:00+03:00

2025-07-23T18:19:00+03:00

2025-07-23T18:34:00+03:00

в мире

давос

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Предварительные итоги внутреннего расследования, проведенного Всемирным экономическим форумом (ВЭФ) в Давосе, показали, что его основатель Клаус Шваб вместе с женой Хильдой незаконно тратил средства форума, кроме того, он позволял себе ненадлежащее обращение с сотрудницами, сообщает издание Wall Street Journal со ссылкой на документ и источники. "Внутреннее расследование Всемирного экономического форума (ВЭФ) обнаружило, что его основатель Клаус Шваб в течение последнего десятилетия был вовлечен в ряд должностных проступков, включая растраты с его стороны и со стороны его жены, травлю и неподобающее обращение с сотрудницами", - говорится в публикации со ссылкой на людей, знакомых с ситуацией, и предварительные выводы расследования. В частности, в ходе расследования были поставлены под сомнение более 1,1 миллиона долларов средств ВЭФ, потраченных Швабом и его женой на поездки. Согласно итогам расследования, большая часть этой суммы ушла на оплату билетов первого класса для Хильды, сопровождавшей супруга в поездках на деловые встречи, в которых она не играла существенной роли. Шваб через своего представителя отрицает выводы расследования, из которых следует, что он считал ВЭФ "своим феодальным владением", допускал дискриминацию и прибегал к запугиванию, чтобы добиваться желаемого. В ВЭФ 21 апреля заявили, что 87-летний Шваб покинул пост председателя форума. Позднее издание Wall Street Journal написало, что совет попечителей форума начал расследование в отношении экс-председателя из-за возможных финансовых махинаций и этических проступков, в том числе со стороны его супруги. Всемирный экономический форум (ВЭФ, World Economic Forum) - международная организация государственно-частного сотрудничества, основанная Швабом в 1971 году. Ее членами являются около 1000 крупных компаний и организаций из разных стран мира.

https://ria.ru/20250325/vef-2007082132.html

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в мире, давос