https://ria.ru/20250723/vsu-2030970055.html

В Брянской области при атаке дронов ВСУ пострадали три мирных жителя

В Брянской области при атаке дронов ВСУ пострадали три мирных жителя - РИА Новости, 23.07.2025

В Брянской области при атаке дронов ВСУ пострадали три мирных жителя

В селе Лемешовка Брянской области трое мирных жителей получили ранения при атаке дронов ВСУ по гражданской машине, сообщил губернатор региона Александр Богомаз... РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T20:17:00+03:00

2025-07-23T20:17:00+03:00

2025-07-23T23:30:00+03:00

происшествия

брянская область

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

александр богомаз

севский район

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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. В селе Лемешовка Брянской области трое мирных жителей получили ранения при атаке дронов ВСУ по гражданской машине, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале."В результате подлых ударов укронацистов ранены мирные жители. ВСУ целенаправленно атаковали дронами-камикадзе движущийся гражданский автомобиль в селе Лемешовка Севского района. В результате террористических действий киевского режима, к сожалению, ранены трое мирных жителей, в том числе семилетний ребенок", — написал он.Пострадавших мужчину, женщину и ребенка оперативно доставили в больницу, где им оказали необходимую медицинскую помощь.Минобороны сообщало, что за сегодняшнюю ночь над Брянской областью сбили два БПЛА.Украинские боевики ежедневно наносят удары дронами по гражданским объектам в российских регионах. Силы ПВО отражают большинство атак противника.

https://ria.ru/20250722/ataka-2030584610.html

https://ria.ru/20250723/bespilotniki-2030756732.html

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происшествия, брянская область, вооруженные силы украины, александр богомаз, севский район