https://ria.ru/20250723/vsu-2030852954.html

Рогов рассказал о вербовке наемников в ВСУ

Рогов рассказал о вербовке наемников в ВСУ - РИА Новости, 23.07.2025

Рогов рассказал о вербовке наемников в ВСУ

Целью открытия новых посольств Украины в странах Латинской Америки является вербовка наемников, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T14:56:00+03:00

2025-07-23T14:56:00+03:00

2025-07-23T14:56:00+03:00

специальная военная операция на украине

украина

латинская америка

россия

владимир рогов

андрей сибига

владимир зеленский

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости. Целью открытия новых посольств Украины в странах Латинской Америки является вербовка наемников, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Ранее министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Киев планирует до конца этого года открыть четыре новых посольства в Доминиканской Республике, Эквадоре, Панаме и Уругвае. "Киевский режим через новые посольства намерен вербовать наемников, за счет которых пополнять ряды боевиков ВСУ", - сказал Рогов. Кроме того, по его словам, в окружении Владимира Зеленского рассматривают варианты побега из страны, в случае, если дальнейшее развитие ситуации пойдет не по их сценарию. "По нацистским традициям всегда бегут в Латинскую Америку, чтобы там залечь", - сказал Рогов.

https://ria.ru/20250403/amerika-2009016745.html

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украина, латинская америка, россия, владимир рогов, андрей сибига, владимир зеленский, вооруженные силы украины