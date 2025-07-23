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ВСУ потеряли до 145 военных в зоне действий "Юга" за сутки
ВСУ потеряли до 145 военных в зоне действий "Юга" за сутки - РИА Новости, 23.07.2025
ВСУ потеряли до 145 военных в зоне действий "Юга" за сутки
Подразделения "Южной" группировки войск уничтожили до 145 украинских военнослужащих и артиллерийское орудие за сутки, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T12:11:00+03:00
2025-07-23T12:11:00+03:00
2025-07-23T12:15:00+03:00
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск уничтожили до 145 украинских военнослужащих и артиллерийское орудие за сутки, сообщили в Минобороны России."Противник потерял до 145 военнослужащих, два автомобиля, реактивную систему залпового огня западного производства и артиллерийское орудие", - говорится в сводке российского военного ведомства.Уточняется, что подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Звановка, Серебрянка, Александро-Калиново Донецкой Народной Республики.
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вооруженные силы украины, россия, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ потеряли до 145 военных в зоне действий "Юга" за сутки
ВСУ потеряли до 145 военных в зоне действий группировки "Юг" за сутки