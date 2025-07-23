https://ria.ru/20250723/vsu--2030864135.html
Украинские войска атаковали Энергодар
Украинские войска атаковали Энергодар - РИА Новости, 23.07.2025
Украинские войска атаковали Энергодар
Дроны-камикадзе ВСУ атаковали город-спутник Запорожской АЭС Энергодар, предварительно, пострадавших нет, сообщил мэр города Максим Пухов. РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T15:31:00+03:00
2025-07-23T15:31:00+03:00
2025-07-23T15:31:00+03:00
специальная военная операция на украине
энергодар
вооруженные силы украины
запорожская аэс
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости. Дроны-камикадзе ВСУ атаковали город-спутник Запорожской АЭС Энергодар, предварительно, пострадавших нет, сообщил мэр города Максим Пухов. "На территории города зафиксировано несколько атак ВСУ с использованием дронов-камикадзе. Целью украинских террористов опять стал район жилой застройки города. По предварительным данным, пострадавших нет, на месте работают сотрудники силовых ведомств", - написал Пухов в своем Telegram-канале. По его словам, информация о повреждениях уточняется. Мэр призвал горожан быть внимательными и осторожными, так как враг активно применяет беспилотную авиацию. "Воздержитесь от прогулок по городу", - отметил Пухов.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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энергодар, вооруженные силы украины, запорожская аэс, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Энергодар, Вооруженные силы Украины, Запорожская АЭС, Происшествия
Украинские войска атаковали Энергодар
Дроны-камикадзе ВСУ атаковали город-спутник Запорожской АЭС Энергодар