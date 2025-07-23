https://ria.ru/20250723/vsu--2030801608.html

ВСУ потеряли до 405 военных в зоне действий "Центра" за сутки

ВСУ потеряли до 405 военных в зоне действий "Центра" за сутки - РИА Новости, 23.07.2025

ВСУ потеряли до 405 военных в зоне действий "Центра" за сутки

Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение, ВСУ потеряли за сутки до 405 военнослужащих, бронемашину, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T12:13:00+03:00

2025-07-23T12:13:00+03:00

2025-07-23T12:14:00+03:00

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение, ВСУ потеряли за сутки до 405 военнослужащих, бронемашину, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям трех механизированных, воздушно-десантной бригад ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Октябрьское, Суворово, Родинское, Степановка, Полтавка, Артема и Красноармейск Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, потери украинских войск составили до 405 военнослужащих, боевая бронированная машина, автомобиль, две реактивные системы залпового огня и четыре артиллерийских орудия.

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вооруженные силы украины, россия, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)