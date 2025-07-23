https://ria.ru/20250723/vstrecha-2030960483.html

Главы делегаций России и Украины начали переговоры

Главы делегаций России и Украины начали переговоры - РИА Новости, 23.07.2025

Главы делегаций России и Украины начали переговоры

Главы переговорных делегаций России и Украины Владимир Мединский и Рустем Умеров проводят двустороннюю встречу во дворце Чираган, она проходит в формате... РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T19:52:00+03:00

2025-07-23T19:52:00+03:00

2025-07-23T20:04:00+03:00

третий раунд переговоров россии и украины в стамбуле

россия

владимир мединский

украина

рустем умеров

стамбул

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СТАМБУЛ, 23 июл - РИА Новости. Главы переговорных делегаций России и Украины Владимир Мединский и Рустем Умеров проводят двустороннюю встречу во дворце Чираган, она проходит в формате тет-а-тет, сообщил источник РИА Новости, близкий к делегации РФ."Главы делегаций России и Украины проводят двустороннюю встречу во дворце Чираган", - сказал источник агентства."Встреча проходит тет-а-тет", - добавил он.Ранее источник РИА Новости сообщил, что делегации России и Украины прибыли во дворец Чираган в Стамбуле на третий раунд российско-украинских переговоров.Делегацию РФ возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также вошли замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров, встречи прошли в мае и в июне в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными, также Москва передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.Третий раунд переговоров России и Украины. Онлайн-репортаж >>>

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украина

стамбул

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третий раунд переговоров россии и украины в стамбуле, россия, владимир мединский, украина, рустем умеров, стамбул