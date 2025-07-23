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Главы делегаций России и Украины начали переговоры - РИА Новости, 23.07.2025
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19:52 23.07.2025 (обновлено: 20:04 23.07.2025)
https://ria.ru/20250723/vstrecha-2030960483.html
Главы делегаций России и Украины начали переговоры
Главы делегаций России и Украины начали переговоры - РИА Новости, 23.07.2025
Главы делегаций России и Украины начали переговоры
Главы переговорных делегаций России и Украины Владимир Мединский и Рустем Умеров проводят двустороннюю встречу во дворце Чираган, она проходит в формате... РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T19:52:00+03:00
2025-07-23T20:04:00+03:00
третий раунд переговоров россии и украины в стамбуле
россия
владимир мединский
украина
рустем умеров
стамбул
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СТАМБУЛ, 23 июл - РИА Новости. Главы переговорных делегаций России и Украины Владимир Мединский и Рустем Умеров проводят двустороннюю встречу во дворце Чираган, она проходит в формате тет-а-тет, сообщил источник РИА Новости, близкий к делегации РФ."Главы делегаций России и Украины проводят двустороннюю встречу во дворце Чираган", - сказал источник агентства."Встреча проходит тет-а-тет", - добавил он.Ранее источник РИА Новости сообщил, что делегации России и Украины прибыли во дворец Чираган в Стамбуле на третий раунд российско-украинских переговоров.Делегацию РФ возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также вошли замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров, встречи прошли в мае и в июне в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными, также Москва передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.Третий раунд переговоров России и Украины. Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
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третий раунд переговоров россии и украины в стамбуле, россия, владимир мединский, украина, рустем умеров, стамбул
Третий раунд переговоров России и Украины в Стамбуле, Россия, Владимир Мединский, Украина, Рустем Умеров, Стамбул
Главы делегаций России и Украины начали переговоры

Главы делегаций России и Украины проводят двустороннюю встречу в Дворце Чираган

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкОбстановка у дворца Чираган в Стамбуле
Обстановка у дворца Чираган в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Обстановка у дворца Чираган в Стамбуле
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СТАМБУЛ, 23 июл - РИА Новости. Главы переговорных делегаций России и Украины Владимир Мединский и Рустем Умеров проводят двустороннюю встречу во дворце Чираган, она проходит в формате тет-а-тет, сообщил источник РИА Новости, близкий к делегации РФ.
"Главы делегаций России и Украины проводят двустороннюю встречу во дворце Чираган", - сказал источник агентства.
"Встреча проходит тет-а-тет", - добавил он.
Ранее источник РИА Новости сообщил, что делегации России и Украины прибыли во дворец Чираган в Стамбуле на третий раунд российско-украинских переговоров.
Делегацию РФ возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также вошли замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.
Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров, встречи прошли в мае и в июне в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными, также Москва передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
Третий раунд переговоров России и Украины. Онлайн-репортаж >>>
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
Глава МИД Турции прибыл на место переговоров России и Украины
Вчера, 19:07
 
Третий раунд переговоров России и Украины в СтамбулеРоссияВладимир МединскийУкраинаРустем УмеровСтамбул
 
 
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