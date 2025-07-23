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Песков высказался о возможной встрече Путина и Зеленского
Песков высказался о возможной встрече Путина и Зеленского - РИА Новости, 23.07.2025
Песков высказался о возможной встрече Путина и Зеленского
Назначать возможную встречу президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского без предварительной большой работы нецелесообразно, заявил пресс-секретарь РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T12:42:00+03:00
2025-07-23T12:42:00+03:00
2025-07-23T13:08:00+03:00
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Назначать возможную встречу президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского без предварительной большой работы нецелесообразно, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Вся работа, которая должна вестись по согласованию меморандумов, - это и есть подготовка встречи. В этом плане да", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, готова ли российская сторона к обсуждению возможности встречи Путина и Зеленского.Очередной, третий, раунд переговоров между делегациями России и Украины ожидается в среду вечером в Стамбуле, при этом российская сторона дату возможной встречи пока официально не подтверждала. Во вторник информированный турецкий источник сообщил РИА Новости, что переговоры делегаций РФ и Украины в Стамбуле, предварительно, ожидаются в среду в 19.00 мск во дворце Чираган, но дата и время всё еще уточняются.
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дмитрий песков, владимир путин, владимир зеленский, россия, украина
Дмитрий Песков, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Россия, Украина
Песков высказался о возможной встрече Путина и Зеленского
Песков: назначать встречу Путина и Зеленского без подготовки нецелесообразно