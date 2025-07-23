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В ВОЗ сообщили о переполненности главной больницы в сирийском Сувейде - РИА Новости, 23.07.2025
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18:06 23.07.2025 (обновлено: 20:52 23.07.2025)
https://ria.ru/20250723/voz-2030915032.html
В ВОЗ сообщили о переполненности главной больницы в сирийском Сувейде
В ВОЗ сообщили о переполненности главной больницы в сирийском Сувейде - РИА Новости, 23.07.2025
В ВОЗ сообщили о переполненности главной больницы в сирийском Сувейде
Главная больница сирийского города Сувейда переполнена, доступ Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) остается крайне ограниченным, заявил глава... РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T18:06:00+03:00
2025-07-23T20:52:00+03:00
в мире
сирия
дамаск (город)
женева (город)
тедрос адханом гебрейесус
ахмед аш-шараа
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ЖЕНЕВА, 23 июл – РИА Новости. Главная больница сирийского города Сувейда переполнена, доступ Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) остается крайне ограниченным, заявил глава организации Тедрос Адханом Гебрейесус. "Ситуация в Сирии также вызывает крайнюю тревогу. Доступ в Сувейду остается крайне ограниченным, что еще больше затрудняет оказание жизненно необходимой помощи. Главная больница переполнена, ощущается острая нехватка персонала, электроэнергии и расходных материалов", - сказал он на брифинге в Женеве. Тедрос добавил, что ВОЗ внимательно следит за событиями и проверяет сообщения о нападениях на объекты здравоохранения, в том числе на медицинских работников, пациентов и машины скорой помощи. Тринадцатого июля июля появились сообщения о нападении вооруженных бандформирований на друзские поселения в провинции Сувейда на юге Сирии. Для защиты мирного населения в бой вступили друзские отряды самообороны. Во вторник, 15 июля, Дамаск объявил о вводе войск и сил МВД в пострадавшие районы. Целью операции назвали зачистку от незаконных формирований. По данным, приведенным сирийским телеканалом Syria TV, в результате боестолкновений в Сувейде погибли более 558 человек, ранения получили 783 жителя, свыше 2 тысяч семей бежали в соседнюю провинцию Дераа. В свою очередь, правозащитники из неправительственной организации "Сирийская обсерватория по правам человека" сообщают, что число погибших в Сувейде превысило 1000 человек. В минувшую среду израильские ВВС нанесли удары по Генштабу и президентскому дворцу в Дамаске, как утверждается, для защиты друзской общины. Позднее источник в силах безопасности Сирии сообщил телеканалу "Аль-Джазира", что все незаконно действующие группировки покинули Сувейду. Президент переходного периода Сирии Ахмед аш-Шараа 19 июля объявил о всеобъемлющем прекращении огня на юге страны и призвал все стороны соблюдать его.
https://ria.ru/20250720/siriya-2030213037.html
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в мире, сирия, дамаск (город), женева (город), тедрос адханом гебрейесус, ахмед аш-шараа, воз
В мире, Сирия, Дамаск (город), Женева (город), Тедрос Адханом Гебрейесус, Ахмед аш-Шараа, ВОЗ
В ВОЗ сообщили о переполненности главной больницы в сирийском Сувейде

Глава ВОЗ Гебрейесус: главная больница Сувейда переполнена

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЭмблема Всемирной организации здравоохранения
Эмблема Всемирной организации здравоохранения - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ЖЕНЕВА, 23 июл – РИА Новости. Главная больница сирийского города Сувейда переполнена, доступ Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) остается крайне ограниченным, заявил глава организации Тедрос Адханом Гебрейесус.
"Ситуация в Сирии также вызывает крайнюю тревогу. Доступ в Сувейду остается крайне ограниченным, что еще больше затрудняет оказание жизненно необходимой помощи. Главная больница переполнена, ощущается острая нехватка персонала, электроэнергии и расходных материалов", - сказал он на брифинге в Женеве.
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Тедрос добавил, что ВОЗ внимательно следит за событиями и проверяет сообщения о нападениях на объекты здравоохранения, в том числе на медицинских работников, пациентов и машины скорой помощи.
Тринадцатого июля июля появились сообщения о нападении вооруженных бандформирований на друзские поселения в провинции Сувейда на юге Сирии. Для защиты мирного населения в бой вступили друзские отряды самообороны. Во вторник, 15 июля, Дамаск объявил о вводе войск и сил МВД в пострадавшие районы. Целью операции назвали зачистку от незаконных формирований. По данным, приведенным сирийским телеканалом Syria TV, в результате боестолкновений в Сувейде погибли более 558 человек, ранения получили 783 жителя, свыше 2 тысяч семей бежали в соседнюю провинцию Дераа. В свою очередь, правозащитники из неправительственной организации "Сирийская обсерватория по правам человека" сообщают, что число погибших в Сувейде превысило 1000 человек.
В минувшую среду израильские ВВС нанесли удары по Генштабу и президентскому дворцу в Дамаске, как утверждается, для защиты друзской общины. Позднее источник в силах безопасности Сирии сообщил телеканалу "Аль-Джазира", что все незаконно действующие группировки покинули Сувейду. Президент переходного периода Сирии Ахмед аш-Шараа 19 июля объявил о всеобъемлющем прекращении огня на юге страны и призвал все стороны соблюдать его.
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