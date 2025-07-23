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Володин назвал решение проблем участников СВО приоритетом
Володин назвал решение проблем участников СВО приоритетом - РИА Новости, 23.07.2025
Володин назвал решение проблем участников СВО приоритетом
Вопрос, связанный с решением проблем участников СВО и их семей, является приоритетом Госдумы, заявил председатель ГД Вячеслав Володин. РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T19:17:00+03:00
2025-07-23T19:17:00+03:00
2025-07-23T19:17:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Вопрос, связанный с решением проблем участников СВО и их семей, является приоритетом Госдумы, заявил председатель ГД Вячеслав Володин. "Конечно, в рамках наших приоритетов, мы, как и ранее, считаем одним из главных вопросы, связанные с решением проблем наших солдат, офицеров, участников специальной военной операции и их семей", - сказал Володин на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Председатель Госдумы сообщил, что было принято в течение года 15 законов, и всего 139 с начала специальной военной операции. "Мы создали систему, сформировали нормальное поле. И исходим из того, что все меняется, и если есть необходимость, исходя, опять-таки, из вызовов, ситуаций, надо совершенствовать законодательство и принимать те решения, которые требует обстановка и время. Поэтому именно этому направлению мы уделяем постоянное внимание и держим на особом контроле", - добавил он.
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общество, россия, вячеслав володин, владимир путин, госдума рф
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Вячеслав Володин, Владимир Путин, Госдума РФ
Володин назвал решение проблем участников СВО приоритетом
Володин: решение проблем участников СВО и их семей является приоритетом Госдумы