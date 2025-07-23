https://ria.ru/20250723/volodin-2030950641.html

Володин назвал решение проблем участников СВО приоритетом

Володин назвал решение проблем участников СВО приоритетом - РИА Новости, 23.07.2025

Володин назвал решение проблем участников СВО приоритетом

Вопрос, связанный с решением проблем участников СВО и их семей, является приоритетом Госдумы, заявил председатель ГД Вячеслав Володин. РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T19:17:00+03:00

2025-07-23T19:17:00+03:00

2025-07-23T19:17:00+03:00

специальная военная операция на украине

общество

россия

вячеслав володин

владимир путин

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/17/2030934900_0:249:3199:2048_1920x0_80_0_0_2b0ca983ed55f7e07a0a39feb19cc414.jpg

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Вопрос, связанный с решением проблем участников СВО и их семей, является приоритетом Госдумы, заявил председатель ГД Вячеслав Володин. "Конечно, в рамках наших приоритетов, мы, как и ранее, считаем одним из главных вопросы, связанные с решением проблем наших солдат, офицеров, участников специальной военной операции и их семей", - сказал Володин на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Председатель Госдумы сообщил, что было принято в течение года 15 законов, и всего 139 с начала специальной военной операции. "Мы создали систему, сформировали нормальное поле. И исходим из того, что все меняется, и если есть необходимость, исходя, опять-таки, из вызовов, ситуаций, надо совершенствовать законодательство и принимать те решения, которые требует обстановка и время. Поэтому именно этому направлению мы уделяем постоянное внимание и держим на особом контроле", - добавил он.

https://ria.ru/20250702/putin-2026817189.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, вячеслав володин, владимир путин, госдума рф