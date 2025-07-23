https://ria.ru/20250723/volodin-2030947175.html

Володин поблагодарил Путина за внимание к работе Госдумы

Володин поблагодарил Путина за внимание к работе Госдумы - РИА Новости, 23.07.2025

Володин поблагодарил Путина за внимание к работе Госдумы

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поблагодарил президента России Владимира Путина за внимание к работе Думы. РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T19:09:00+03:00

2025-07-23T19:09:00+03:00

2025-07-23T19:09:00+03:00

политика

россия

вячеслав володин

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поблагодарил президента России Владимира Путина за внимание к работе Думы. Госдума в среду провела завершающее пленарное заседание весенней сессии. "Уважаемый Владимир Владимирович, спасибо вам большое за то внимание, которое вы оказываете работе Государственной Думы", - сказал Володин в ходе встречи с Путиным. Председатель Госдумы добавил, что депутаты стараются сделать все, чтобы во время вызовов, санкций и угроз парламент был консолидирован и максимально профессионально решал вопросы, которые волнуют людей. По его словам, парламент консолидирован на 70%. В весеннюю сессию 2025 года Дума провела 46 пленарных заседаний и приняла 354 закона. Осенняя сессия начнется 2 сентября, первое пленарное заседание состоится 16 сентября, до этого депутаты будут работать в регионах.

https://ria.ru/20250326/volodin-2007469428.html

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политика, россия, вячеслав володин, владимир путин, госдума рф