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Володин поблагодарил Путина за внимание к работе Госдумы - РИА Новости, 23.07.2025
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19:09 23.07.2025
https://ria.ru/20250723/volodin-2030947175.html
Володин поблагодарил Путина за внимание к работе Госдумы
Володин поблагодарил Путина за внимание к работе Госдумы - РИА Новости, 23.07.2025
Володин поблагодарил Путина за внимание к работе Госдумы
Председатель Госдумы Вячеслав Володин поблагодарил президента России Владимира Путина за внимание к работе Думы. РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T19:09:00+03:00
2025-07-23T19:09:00+03:00
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поблагодарил президента России Владимира Путина за внимание к работе Думы. Госдума в среду провела завершающее пленарное заседание весенней сессии. "Уважаемый Владимир Владимирович, спасибо вам большое за то внимание, которое вы оказываете работе Государственной Думы", - сказал Володин в ходе встречи с Путиным. Председатель Госдумы добавил, что депутаты стараются сделать все, чтобы во время вызовов, санкций и угроз парламент был консолидирован и максимально профессионально решал вопросы, которые волнуют людей. По его словам, парламент консолидирован на 70%. В весеннюю сессию 2025 года Дума провела 46 пленарных заседаний и приняла 354 закона. Осенняя сессия начнется 2 сентября, первое пленарное заседание состоится 16 сентября, до этого депутаты будут работать в регионах.
https://ria.ru/20250326/volodin-2007469428.html
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политика, россия, вячеслав володин, владимир путин, госдума рф
Политика, Россия, Вячеслав Володин, Владимир Путин, Госдума РФ
Володин поблагодарил Путина за внимание к работе Госдумы

Володин выразил благодарность Путину за внимание к работе депутатов Госдумы

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин во время встречи - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин во время встречи
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поблагодарил президента России Владимира Путина за внимание к работе Думы.
Госдума в среду провела завершающее пленарное заседание весенней сессии.
"Уважаемый Владимир Владимирович, спасибо вам большое за то внимание, которое вы оказываете работе Государственной Думы", - сказал Володин в ходе встречи с Путиным.
Председатель Госдумы добавил, что депутаты стараются сделать все, чтобы во время вызовов, санкций и угроз парламент был консолидирован и максимально профессионально решал вопросы, которые волнуют людей. По его словам, парламент консолидирован на 70%.
В весеннюю сессию 2025 года Дума провела 46 пленарных заседаний и приняла 354 закона. Осенняя сессия начнется 2 сентября, первое пленарное заседание состоится 16 сентября, до этого депутаты будут работать в регионах.
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