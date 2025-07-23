https://ria.ru/20250723/volodin-2030841391.html

Володин высказался о переименовании бульвара Сталинград на юге Франции

Володин высказался о переименовании бульвара Сталинград на юге Франции - РИА Новости, 23.07.2025

Володин высказался о переименовании бульвара Сталинград на юге Франции

Переименование бульвара на юге Франции, ранее носящего имя Сталинград, говорит о том, что Европа забыла историю и заслуги тех, кто разгромил фашизм, Россия не... РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T14:10:00+03:00

2025-07-23T14:10:00+03:00

2025-07-23T14:42:00+03:00

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Переименование бульвара на юге Франции, ранее носящего имя Сталинград, говорит о том, что Европа забыла историю и заслуги тех, кто разгромил фашизм, Россия не должна с этим мириться, считает председатель Госдумы Вячеслав Володин. "После окончания Второй мировой войны все понимали и признавали, что решающий вклад в спасение мира внёс именно советский народ. Отдавая дань уважения ему и его подвигу, многие улицы, бульвары, станции метро европейских городов носили имена Сталина, Сталинграда. Но в последнее время мы видим, что в Европе забывают историю, искажают её, обесценивают, умаляют заслуги тех, кто разгромил фашизм. Несколько дней назад переименовали во Франции бульвар, носящий имя Сталинград. Мы не должны с этим мириться", - сказал Володин в ходе выступления на завершающем пленарном заседании Госдумы в период весенней сессии. Ранее газета Nice-Matin сообщила, что муниципальный совет Драпа на юге Франции проголосовал за переименование "бульвара Сталинград" в "бульвар Рив дю Павийон". В посольстве РФ во Франции заявили, что власти французского города Драп воспользовались циничными аргументами, чтобы обосновать переименование улицы, названной в честь Сталинграда. В посольстве отметили, что всем уважающим свою историю французам известно о значении Сталинградской битвы, которая стала моральным и стратегическим переломом в ходе Второй мировой войны. Она вдохновила движения сопротивления во всей Европе, включая Францию, на вооружённую борьбу с немецко-фашистскими захватчиками, говорится в комментарии.

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в мире, франция, европа, россия, вячеслав володин, госдума рф