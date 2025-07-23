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Володин высказался о переименовании бульвара Сталинград на юге Франции - РИА Новости, 23.07.2025
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14:10 23.07.2025 (обновлено: 14:42 23.07.2025)
https://ria.ru/20250723/volodin-2030841391.html
Володин высказался о переименовании бульвара Сталинград на юге Франции
Володин высказался о переименовании бульвара Сталинград на юге Франции - РИА Новости, 23.07.2025
Володин высказался о переименовании бульвара Сталинград на юге Франции
Переименование бульвара на юге Франции, ранее носящего имя Сталинград, говорит о том, что Европа забыла историю и заслуги тех, кто разгромил фашизм, Россия не... РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T14:10:00+03:00
2025-07-23T14:42:00+03:00
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Переименование бульвара на юге Франции, ранее носящего имя Сталинград, говорит о том, что Европа забыла историю и заслуги тех, кто разгромил фашизм, Россия не должна с этим мириться, считает председатель Госдумы Вячеслав Володин. "После окончания Второй мировой войны все понимали и признавали, что решающий вклад в спасение мира внёс именно советский народ. Отдавая дань уважения ему и его подвигу, многие улицы, бульвары, станции метро европейских городов носили имена Сталина, Сталинграда. Но в последнее время мы видим, что в Европе забывают историю, искажают её, обесценивают, умаляют заслуги тех, кто разгромил фашизм. Несколько дней назад переименовали во Франции бульвар, носящий имя Сталинград. Мы не должны с этим мириться", - сказал Володин в ходе выступления на завершающем пленарном заседании Госдумы в период весенней сессии. Ранее газета Nice-Matin сообщила, что муниципальный совет Драпа на юге Франции проголосовал за переименование "бульвара Сталинград" в "бульвар Рив дю Павийон". В посольстве РФ во Франции заявили, что власти французского города Драп воспользовались циничными аргументами, чтобы обосновать переименование улицы, названной в честь Сталинграда. В посольстве отметили, что всем уважающим свою историю французам известно о значении Сталинградской битвы, которая стала моральным и стратегическим переломом в ходе Второй мировой войны. Она вдохновила движения сопротивления во всей Европе, включая Францию, на вооружённую борьбу с немецко-фашистскими захватчиками, говорится в комментарии.
https://ria.ru/20250723/putin-2030821297.html
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в мире, франция, европа, россия, вячеслав володин, госдума рф
В мире, Франция, Европа, Россия, Вячеслав Володин, Госдума РФ
Володин высказался о переименовании бульвара Сталинград на юге Франции

Володин: переименование бульвара Сталинград во Франции - попытка забыть историю

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВячеслав Володин
Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Вячеслав Володин. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Переименование бульвара на юге Франции, ранее носящего имя Сталинград, говорит о том, что Европа забыла историю и заслуги тех, кто разгромил фашизм, Россия не должна с этим мириться, считает председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"После окончания Второй мировой войны все понимали и признавали, что решающий вклад в спасение мира внёс именно советский народ. Отдавая дань уважения ему и его подвигу, многие улицы, бульвары, станции метро европейских городов носили имена Сталина, Сталинграда. Но в последнее время мы видим, что в Европе забывают историю, искажают её, обесценивают, умаляют заслуги тех, кто разгромил фашизм. Несколько дней назад переименовали во Франции бульвар, носящий имя Сталинград. Мы не должны с этим мириться", - сказал Володин в ходе выступления на завершающем пленарном заседании Госдумы в период весенней сессии.
Ранее газета Nice-Matin сообщила, что муниципальный совет Драпа на юге Франции проголосовал за переименование "бульвара Сталинград" в "бульвар Рив дю Павийон". В посольстве РФ во Франции заявили, что власти французского города Драп воспользовались циничными аргументами, чтобы обосновать переименование улицы, названной в честь Сталинграда. В посольстве отметили, что всем уважающим свою историю французам известно о значении Сталинградской битвы, которая стала моральным и стратегическим переломом в ходе Второй мировой войны. Она вдохновила движения сопротивления во всей Европе, включая Францию, на вооружённую борьбу с немецко-фашистскими захватчиками, говорится в комментарии.
Выступление председателя Государственной Думы РФ Вячеслава Володина на последнем пленарном заседании весенней сессии Государственной Думы РФ. 23 июля 2025 - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
Володин рассказал о разговоре с Путиным
12:59
 
В миреФранцияЕвропаРоссияВячеслав ВолодинГосдума РФ
 
 
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