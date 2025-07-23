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России не нужны новые граждане с потребительской позицией, заявил Володин - РИА Новости, 23.07.2025
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13:58 23.07.2025 (обновлено: 14:48 23.07.2025)
https://ria.ru/20250723/volodin-2030837856.html
России не нужны новые граждане с потребительской позицией, заявил Володин
России не нужны новые граждане с потребительской позицией, заявил Володин - РИА Новости, 23.07.2025
России не нужны новые граждане с потребительской позицией, заявил Володин
России не нужны новые граждане, которые приезжают с потребительской позицией, нарушая законы и желая получить социальные выплаты, и каждый, кто хочет стать... РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T13:58:00+03:00
2025-07-23T14:48:00+03:00
россия
вячеслав володин
госдума рф
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. России не нужны новые граждане, которые приезжают с потребительской позицией, нарушая законы и желая получить социальные выплаты, и каждый, кто хочет стать россиянином, должен взять на себя обязанность защищать страну, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. "Хочу подчеркнуть - защите гражданства нашей страны и повышение его статуса. Позиция депутатов однозначна. Те, кто приезжают в Россию, должны соблюдать законы, знать язык, с уважением относиться к нашей культуре и вере. И, конечно, коллеги, каждый, кто хочет стать гражданином нашей страны, должен взять на себя обязанность защищать Российскую Федерацию. Те же, кто хочет получить льготы, социальные выплаты, другие возможности, которые открывает гражданство Российской Федерации, заняв исключительно потребительскую позицию, еще и нарушая законы, должны понять: нам такие новые граждане не нужны", - сказал Володин в ходе своего выступления на заключительном пленарном заседании. Он отметил, что, начиная с 2024 года, депутатами было инициировано и принято 17 законов, а всего в сфере миграционной политики принят 21 закон. "Это для понимания, какая работа, какой объем проделан именно депутатами: из 21 федерального закона, 17 подготовлено депутатским корпусом", - добавил председатель Госдумы.
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россия, вячеслав володин, госдума рф
Россия, Вячеслав Володин, Госдума РФ
России не нужны новые граждане с потребительской позицией, заявил Володин

Володин: России не нужны новые граждане с потребительской позицией

© Фото : Государственная Дума Федерального Собрания Российской ФедерацииВячеслав Володин
Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
© Фото : Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации
Вячеслав Володин. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. России не нужны новые граждане, которые приезжают с потребительской позицией, нарушая законы и желая получить социальные выплаты, и каждый, кто хочет стать россиянином, должен взять на себя обязанность защищать страну, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Хочу подчеркнуть - защите гражданства нашей страны и повышение его статуса. Позиция депутатов однозначна. Те, кто приезжают в Россию, должны соблюдать законы, знать язык, с уважением относиться к нашей культуре и вере. И, конечно, коллеги, каждый, кто хочет стать гражданином нашей страны, должен взять на себя обязанность защищать Российскую Федерацию. Те же, кто хочет получить льготы, социальные выплаты, другие возможности, которые открывает гражданство Российской Федерации, заняв исключительно потребительскую позицию, еще и нарушая законы, должны понять: нам такие новые граждане не нужны", - сказал Володин в ходе своего выступления на заключительном пленарном заседании.
Он отметил, что, начиная с 2024 года, депутатами было инициировано и принято 17 законов, а всего в сфере миграционной политики принят 21 закон. "Это для понимания, какая работа, какой объем проделан именно депутатами: из 21 федерального закона, 17 подготовлено депутатским корпусом", - добавил председатель Госдумы.
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РоссияВячеслав ВолодинГосдума РФ
 
 
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