https://ria.ru/20250723/volodin-2030837856.html

России не нужны новые граждане с потребительской позицией, заявил Володин

России не нужны новые граждане с потребительской позицией, заявил Володин - РИА Новости, 23.07.2025

России не нужны новые граждане с потребительской позицией, заявил Володин

России не нужны новые граждане, которые приезжают с потребительской позицией, нарушая законы и желая получить социальные выплаты, и каждый, кто хочет стать... РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T13:58:00+03:00

2025-07-23T13:58:00+03:00

2025-07-23T14:48:00+03:00

россия

вячеслав володин

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1d/2019726835_0:0:2507:1410_1920x0_80_0_0_5ce48b09d12ed4aad50ffb3396c42133.jpg

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. России не нужны новые граждане, которые приезжают с потребительской позицией, нарушая законы и желая получить социальные выплаты, и каждый, кто хочет стать россиянином, должен взять на себя обязанность защищать страну, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. "Хочу подчеркнуть - защите гражданства нашей страны и повышение его статуса. Позиция депутатов однозначна. Те, кто приезжают в Россию, должны соблюдать законы, знать язык, с уважением относиться к нашей культуре и вере. И, конечно, коллеги, каждый, кто хочет стать гражданином нашей страны, должен взять на себя обязанность защищать Российскую Федерацию. Те же, кто хочет получить льготы, социальные выплаты, другие возможности, которые открывает гражданство Российской Федерации, заняв исключительно потребительскую позицию, еще и нарушая законы, должны понять: нам такие новые граждане не нужны", - сказал Володин в ходе своего выступления на заключительном пленарном заседании. Он отметил, что, начиная с 2024 года, депутатами было инициировано и принято 17 законов, а всего в сфере миграционной политики принят 21 закон. "Это для понимания, какая работа, какой объем проделан именно депутатами: из 21 федерального закона, 17 подготовлено депутатским корпусом", - добавил председатель Госдумы.

https://ria.ru/20250717/inostrantsy-2029768043.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, вячеслав володин, госдума рф