https://ria.ru/20250723/vojska-2030903028.html

Рогов рассказал у боях у запорожского села Темировка

Рогов рассказал у боях у запорожского села Темировка - РИА Новости, 23.07.2025

Рогов рассказал у боях у запорожского села Темировка

Российские войска зашли на южные окраины запорожского села Темировка, начались бои за освобождение населенного пункта, сообщил РИА Новости председатель комиссии РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T17:31:00+03:00

2025-07-23T17:31:00+03:00

2025-07-23T17:31:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

запорожская область

донецкая народная республика

владимир рогов

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости. Российские войска зашли на южные окраины запорожского села Темировка, начались бои за освобождение населенного пункта, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Ранее Минобороны РФ сообщило, что подразделения группировки "Восток" освободили Зеленое Поле и Новополь, который находится на стыке ДНР и Запорожской области по направлению к оккупированному ВСУ запорожскому селу Темировка. "Наши воины продвинулись западнее сел Новополь и Зеленое Поле, пересекли в этом районе границу ДНР и Запорожской области и зашли на южные окраины запорожского села Темировка. Начались бои за освобождение населенного пункта", - сказал Рогов. По его словам, в результате продвижения российских войск освобождено свыше девяти квадратных километров. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.

https://ria.ru/20250522/vs-2018406275.html

россия

запорожская область

донецкая народная республика

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россия, запорожская область, донецкая народная республика, владимир рогов, вооруженные силы украины