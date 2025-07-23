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Владимиров поставил задачу по привлечению инвестиций на Ставрополье - РИА Новости, 23.07.2025
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Ставропольский край - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
Ставропольский край
 
16:10 23.07.2025
https://ria.ru/20250723/vladimirov-2030875233.html
Владимиров поставил задачу по привлечению инвестиций на Ставрополье
Владимиров поставил задачу по привлечению инвестиций на Ставрополье - РИА Новости, 23.07.2025
Владимиров поставил задачу по привлечению инвестиций на Ставрополье
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров провел совещание по вопросу инвестиционной деятельности в крае, на котором были обсуждены результаты... РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T16:10:00+03:00
2025-07-23T16:10:00+03:00
ставропольский край
ставропольский край
владимир владимиров
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров провел совещание по вопросу инвестиционной деятельности в крае, на котором были обсуждены результаты привлечения инвестиций в регион за 2024 год и планы на 2025 год, сообщает пресс-служба регионального правительства. В настоящее время инвестиционный портфель Ставропольского края, в том числе за счет реализации региональной госпрограммы "Экономическое развитие и инновационная экономика", содержит 313 активных инвестиционных проекта общей стоимостью более 560 миллиардов рублей. Резидентами действующих в крае девяти региональных парков являются 19 организаций. Общая стоимость инвестиционных проектов, реализуемых ими - 66 миллиардов рублей, из которых уже освоено 63 миллиарда рублей. Из 4 186 запланированных к созданию рабочих мест создано 2 765. Кроме того, статус резидента территории особого социально-экономического развития "Невинномысск" присвоен 50 организациям, реализующим инвестиционные проекты общей стоимостью более 27 миллиардов рублей. Они позволят создать более 10 тысяч рабочих мест. В текущем году Ставропольский край улучшил показатели в рамках Национального рейтинга состояния инвестиционного климата. Интегральный индекс вырос на 1,04 балла. Региону удалось повысить результативность таких направлений, как эффективность процедур по выдаче разрешений на строительство, по вводу объектов в эксплуатацию, по эффективности процедур по подключению электроэнергии, по эффективности закупочных процедур. "На текущий год одной из основных задач в сфере инвестиционной деятельности является достижение плановых значений в размере 391,6 миллиарда рублей", - подчеркнул губернатор. Глава края поставил задачу руководителям профильных министерств и территорий края обеспечить выполнение этого показателя. "За последние восемь лет в Ставропольском крае наблюдается постоянный рост объема инвестиций в основной капитал – со 123 миллиарда рублей в 2016 году он вырос до 383 миллиардов рублей в 2024 году. В этом году мы должны сохранить темпы роста. Новые инвестпроекты – это основа для развития экономики наших территорий и роста качества жизни земляков", - резюмировал Владимиров.
https://ria.ru/20250717/stavropole-2029699533.html
https://ria.ru/20250715/vladimirov-2029330130.html
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ставропольский край, владимир владимиров
Ставропольский край, Ставропольский край, Владимир Владимиров
Владимиров поставил задачу по привлечению инвестиций на Ставрополье

Владимир Владимиров поставил задачу по привлечению инвестиций на Ставрополье

© Фото : правительство Ставропольского краяГубернатор Ставропольского края Владимир Владимиров
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
© Фото : правительство Ставропольского края
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров провел совещание по вопросу инвестиционной деятельности в крае, на котором были обсуждены результаты привлечения инвестиций в регион за 2024 год и планы на 2025 год, сообщает пресс-служба регионального правительства.
В настоящее время инвестиционный портфель Ставропольского края, в том числе за счет реализации региональной госпрограммы "Экономическое развитие и инновационная экономика", содержит 313 активных инвестиционных проекта общей стоимостью более 560 миллиардов рублей.
Глава Ставропольского края Владимир Владимиров - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
Наблюдательные пункты за уровнем рек установят на Ставрополье
17 июля, 14:20
Резидентами действующих в крае девяти региональных парков являются 19 организаций. Общая стоимость инвестиционных проектов, реализуемых ими - 66 миллиардов рублей, из которых уже освоено 63 миллиарда рублей. Из 4 186 запланированных к созданию рабочих мест создано 2 765.
Кроме того, статус резидента территории особого социально-экономического развития "Невинномысск" присвоен 50 организациям, реализующим инвестиционные проекты общей стоимостью более 27 миллиардов рублей. Они позволят создать более 10 тысяч рабочих мест.
В текущем году Ставропольский край улучшил показатели в рамках Национального рейтинга состояния инвестиционного климата. Интегральный индекс вырос на 1,04 балла. Региону удалось повысить результативность таких направлений, как эффективность процедур по выдаче разрешений на строительство, по вводу объектов в эксплуатацию, по эффективности процедур по подключению электроэнергии, по эффективности закупочных процедур.
"На текущий год одной из основных задач в сфере инвестиционной деятельности является достижение плановых значений в размере 391,6 миллиарда рублей", - подчеркнул губернатор.
Глава края поставил задачу руководителям профильных министерств и территорий края обеспечить выполнение этого показателя.
"За последние восемь лет в Ставропольском крае наблюдается постоянный рост объема инвестиций в основной капитал – со 123 миллиарда рублей в 2016 году он вырос до 383 миллиардов рублей в 2024 году. В этом году мы должны сохранить темпы роста. Новые инвестпроекты – это основа для развития экономики наших территорий и роста качества жизни земляков", - резюмировал Владимиров.
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
Владимиров рассказал о планах строительства медучреждений на Ставрополье
15 июля, 20:39
 
Ставропольский крайСтавропольский крайВладимир Владимиров
 
 
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