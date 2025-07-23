https://ria.ru/20250723/veterany-2030737311.html

Патриотическая акция "Служу Отечеству" стартует в России

Патриотическая акция "Служу Отечеству" стартует в России - РИА Новости, 23.07.2025

Патриотическая акция "Служу Отечеству" стартует в России

Общество "Знание" и фонд "Защитники Отечества" второй год подряд запускают всероссийскую акцию "Служу Отечеству", в рамках которой ветераны специальной военной... РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T00:17:00+03:00

2025-07-23T00:17:00+03:00

2025-07-23T13:03:00+03:00

общество

россия

ветераны

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Общество "Знание" и фонд "Защитники Отечества" второй год подряд запускают всероссийскую акцию "Служу Отечеству", в рамках которой ветераны специальной военной операции будут рассказывать детям и подросткам о служении Родине, сообщили организаторы. Акция в рамках трека "Знание. Герои" пройдет с 23 июля до 22 августа. Суть проекта заключается в привлечении ветеранов специальной военной операции к активной просветительской и наставнической работе. Их личные истории мужества, героизма и боевого опыта станут основой для встреч с детьми и подростками на площадках детских оздоровительных лагерей, а также с другими участниками акции, предоставляя уникальную возможность услышать о служении Родине из первых уст. Проект охватит важные даты - Дни воинской славы, День Воздушно-десантных войск и День Государственного флага Российской Федерации. В рамках акции пройдут специально подготовленные обществом "Знание" мастер-лекции, такие как "Служение Отечеству: из поколения в поколение", раскрывающая исторические примеры героизма и важность преемственности, "Кто такие герои?", посвященная героям нашего времени - военным и гражданским, чьи поступки формируют историю, и другие. В качестве лекторов выступят участники СВО, ветераны боевых действий, лекторы общества "Знание", инструкторы Центра "Воин", члены региональных ассоциаций ветеранов, медики и другие эксперты.

https://ria.ru/20250717/svo-2029743062.html

https://ria.ru/20250701/arkhangelsk-2026485976.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, ветераны