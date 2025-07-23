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Пашинян предложил принять упрощенный устав ААЦ для смещения католикоса
Пашинян предложил принять упрощенный устав ААЦ для смещения католикоса - РИА Новости, 23.07.2025
Пашинян предложил принять упрощенный устав ААЦ для смещения католикоса
Премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал принять упрощенный устав Армянской апостольской церкви, который позволит избрать нового католикоса всех армян. РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T16:38:00+03:00
2025-07-23T16:38:00+03:00
2025-07-23T20:16:00+03:00
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ЕРЕВАН, 23 июн — РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал принять упрощенный устав Армянской апостольской церкви, который позволит избрать нового католикоса всех армян.Он опубликовал в Facebook* очередной пост, в котором вновь заявил, что намерен добиться ухода с престола нынешнего католикоса Гарегина II."После этого должен быть назначен местоблюститель из числа священников, который не может претендовать на престол католикоса. Выборы нового католикоса не состоятся до тех пор, пока <…> не будет утвержден Устав, написанный на современном армянском языке", — говорится в посте.По словам премьера, сейчас Армянский устав представляет собой тысячи канонов, формировавшихся на протяжении 17 веков. Новая версия документа, подчеркнул он, должна быть краткой и понятной для всех."После утверждения Устава должны состояться выборы католикоса всех армян, в ходе которых будет проверена благочестивость всех кандидатов", — добавил Пашинян.При этом он отметил, что соответствует разработанным им же стандартам, которым должен соответствовать руководитель движения, целью которого является смещение католикоса. Пашинян выразил мнение, что движением должен руководить тот, кто крещен в церкви, "всей душой верует в живого Господа Иисуса Христа", хотя бы однажды прочел Библию от начала до конца, как минимум один раз за последние пять лет соблюдал Великий пост, молится каждый день, считает, что повестка обновления исходит из интересов церкви и государства.Пашинян против ААЦ* Принадлежит компании Meta (соцсети Facebook и Instagram), деятельность которой запрещена в России как экстремистская.
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никол пашинян, армения, россия, гарегин ii, армянская апостольская церковь, facebook, в мире
Никол Пашинян, Армения, Россия, Гарегин II, Армянская апостольская церковь, Facebook, В мире
ЕРЕВАН, 23 июн — РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал принять упрощенный устав Армянской апостольской церкви, который позволит избрать нового католикоса всех армян.
Он опубликовал в Facebook* очередной пост, в котором вновь заявил, что намерен добиться ухода с престола нынешнего католикоса Гарегина II
.
"После этого должен быть назначен местоблюститель из числа священников, который не может претендовать на престол католикоса. Выборы нового католикоса не состоятся до тех пор, пока <…> не будет утвержден Устав, написанный на современном армянском языке", — говорится в посте.
По словам премьера, сейчас Армянский устав представляет собой тысячи канонов, формировавшихся на протяжении 17 веков. Новая версия документа, подчеркнул он, должна быть краткой и понятной для всех.
"После утверждения Устава должны состояться выборы католикоса всех армян, в ходе которых будет проверена благочестивость всех кандидатов", — добавил Пашинян.
При этом он отметил, что соответствует разработанным им же стандартам, которым должен соответствовать руководитель движения, целью которого является смещение католикоса. Пашинян выразил мнение, что движением должен руководить тот, кто крещен в церкви, "всей душой верует в живого Господа Иисуса Христа", хотя бы однажды прочел Библию от начала до конца, как минимум один раз за последние пять лет соблюдал Великий пост, молится каждый день, считает, что повестка обновления исходит из интересов церкви и государства.
- В последнее время премьер-министр усилил нападки на Армянскую апостольскую церковь. В конце мая он опубликовал в соцсетях оскорбительные посты, в том числе с нецензурной лексикой. Вскоре он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить в нем решающую роль государства.
- В середине июня в Армении арестовали российского предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна, выступившего в поддержку ААЦ. Его обвинили в призывах к свержению власти.
- Это вызвало возмущение представителей армянской диаспоры по всему миру.
- Под арестом оказался также архиепископ Баграт Галстанян, возглавляющий движение "Священная борьба". Он был лидером манифестантов, которые в прошлом году требовали отставки Пашиняна.
- В конце июня в Ереване арестовали главу Ширакской епархии ААЦ архиепископа Микаэла Аджапахяна. Против него возбудили уголовное дело и обвинили в призывах к захвату власти и нарушению территориальной целостности. Сам иерарх назвал обвинения сфабрикованными.
- В начале июля Пашинян вновь оскорбил католикоса всех армян Гарегина II и пообещал лично возглавить борьбу против него.
* Принадлежит компании Meta (соцсети Facebook и Instagram), деятельность которой запрещена в России как экстремистская.