https://ria.ru/20250723/ustav-2030885103.html

Пашинян предложил принять упрощенный устав ААЦ для смещения католикоса

Пашинян предложил принять упрощенный устав ААЦ для смещения католикоса - РИА Новости, 23.07.2025

Пашинян предложил принять упрощенный устав ААЦ для смещения католикоса

Премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал принять упрощенный устав Армянской апостольской церкви, который позволит избрать нового католикоса всех армян. РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T16:38:00+03:00

2025-07-23T16:38:00+03:00

2025-07-23T20:16:00+03:00

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ЕРЕВАН, 23 июн — РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал принять упрощенный устав Армянской апостольской церкви, который позволит избрать нового католикоса всех армян.Он опубликовал в Facebook* очередной пост, в котором вновь заявил, что намерен добиться ухода с престола нынешнего католикоса Гарегина II."После этого должен быть назначен местоблюститель из числа священников, который не может претендовать на престол католикоса. Выборы нового католикоса не состоятся до тех пор, пока <…> не будет утвержден Устав, написанный на современном армянском языке", — говорится в посте.По словам премьера, сейчас Армянский устав представляет собой тысячи канонов, формировавшихся на протяжении 17 веков. Новая версия документа, подчеркнул он, должна быть краткой и понятной для всех."После утверждения Устава должны состояться выборы католикоса всех армян, в ходе которых будет проверена благочестивость всех кандидатов", — добавил Пашинян.При этом он отметил, что соответствует разработанным им же стандартам, которым должен соответствовать руководитель движения, целью которого является смещение католикоса. Пашинян выразил мнение, что движением должен руководить тот, кто крещен в церкви, "всей душой верует в живого Господа Иисуса Христа", хотя бы однажды прочел Библию от начала до конца, как минимум один раз за последние пять лет соблюдал Великий пост, молится каждый день, считает, что повестка обновления исходит из интересов церкви и государства.Пашинян против ААЦ* Принадлежит компании Meta (соцсети Facebook и Instagram), деятельность которой запрещена в России как экстремистская.

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никол пашинян, армения, россия, гарегин ii, армянская апостольская церковь, facebook, в мире