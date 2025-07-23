Рейтинг@Mail.ru
Пашинян предложил принять упрощенный устав ААЦ для смещения католикоса - РИА Новости, 23.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:38 23.07.2025 (обновлено: 20:16 23.07.2025)
https://ria.ru/20250723/ustav-2030885103.html
Пашинян предложил принять упрощенный устав ААЦ для смещения католикоса
Пашинян предложил принять упрощенный устав ААЦ для смещения католикоса - РИА Новости, 23.07.2025
Пашинян предложил принять упрощенный устав ААЦ для смещения католикоса
Премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал принять упрощенный устав Армянской апостольской церкви, который позволит избрать нового католикоса всех армян. РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T16:38:00+03:00
2025-07-23T20:16:00+03:00
никол пашинян
армения
россия
гарегин ii
армянская апостольская церковь
facebook
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/17/2030892488_0:131:2804:1708_1920x0_80_0_0_ed629380e6b8d7642d3714580570dac7.jpg
ЕРЕВАН, 23 июн — РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал принять упрощенный устав Армянской апостольской церкви, который позволит избрать нового католикоса всех армян.Он опубликовал в Facebook* очередной пост, в котором вновь заявил, что намерен добиться ухода с престола нынешнего католикоса Гарегина II."После этого должен быть назначен местоблюститель из числа священников, который не может претендовать на престол католикоса. Выборы нового католикоса не состоятся до тех пор, пока &lt;…&gt; не будет утвержден Устав, написанный на современном армянском языке", — говорится в посте.По словам премьера, сейчас Армянский устав представляет собой тысячи канонов, формировавшихся на протяжении 17 веков. Новая версия документа, подчеркнул он, должна быть краткой и понятной для всех."После утверждения Устава должны состояться выборы католикоса всех армян, в ходе которых будет проверена благочестивость всех кандидатов", — добавил Пашинян.При этом он отметил, что соответствует разработанным им же стандартам, которым должен соответствовать руководитель движения, целью которого является смещение католикоса. Пашинян выразил мнение, что движением должен руководить тот, кто крещен в церкви, "всей душой верует в живого Господа Иисуса Христа", хотя бы однажды прочел Библию от начала до конца, как минимум один раз за последние пять лет соблюдал Великий пост, молится каждый день, считает, что повестка обновления исходит из интересов церкви и государства.Пашинян против ААЦ* Принадлежит компании Meta (соцсети Facebook и Instagram), деятельность которой запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20250720/simonjan-2030314351.html
https://ria.ru/20250720/armenija-2030291655.html
https://ria.ru/20250722/armeniya-2030536961.html
армения
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/17/2030892488_71:0:2802:2048_1920x0_80_0_0_602a10623a8325d9a62cda7dbf80549f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
никол пашинян, армения, россия, гарегин ii, армянская апостольская церковь, facebook, в мире
Никол Пашинян, Армения, Россия, Гарегин II, Армянская апостольская церковь, Facebook, В мире

Пашинян предложил принять упрощенный устав ААЦ для смещения католикоса

© Getty Images / picture alliance/Bernd von JutrczenkaПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
© Getty Images / picture alliance/Bernd von Jutrczenka
Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЕРЕВАН, 23 июн — РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал принять упрощенный устав Армянской апостольской церкви, который позволит избрать нового католикоса всех армян.
Он опубликовал в Facebook* очередной пост, в котором вновь заявил, что намерен добиться ухода с престола нынешнего католикоса Гарегина II.
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 20.07.2025
Симоньян рассказала, как армяне могут сохранить свою страну
20 июля, 22:38
"После этого должен быть назначен местоблюститель из числа священников, который не может претендовать на престол католикоса. Выборы нового католикоса не состоятся до тех пор, пока <…> не будет утвержден Устав, написанный на современном армянском языке", — говорится в посте.
По словам премьера, сейчас Армянский устав представляет собой тысячи канонов, формировавшихся на протяжении 17 веков. Новая версия документа, подчеркнул он, должна быть краткой и понятной для всех.
"После утверждения Устава должны состояться выборы католикоса всех армян, в ходе которых будет проверена благочестивость всех кандидатов", — добавил Пашинян.
При этом он отметил, что соответствует разработанным им же стандартам, которым должен соответствовать руководитель движения, целью которого является смещение католикоса. Пашинян выразил мнение, что движением должен руководить тот, кто крещен в церкви, "всей душой верует в живого Господа Иисуса Христа", хотя бы однажды прочел Библию от начала до конца, как минимум один раз за последние пять лет соблюдал Великий пост, молится каждый день, считает, что повестка обновления исходит из интересов церкви и государства.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 20.07.2025
В Армении призвали верующих встать на защиту своих святынь
20 июля, 18:19

Пашинян против ААЦ

  • В последнее время премьер-министр усилил нападки на Армянскую апостольскую церковь. В конце мая он опубликовал в соцсетях оскорбительные посты, в том числе с нецензурной лексикой. Вскоре он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить в нем решающую роль государства.
  • В середине июня в Армении арестовали российского предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна, выступившего в поддержку ААЦ. Его обвинили в призывах к свержению власти.
  • Это вызвало возмущение представителей армянской диаспоры по всему миру.
  • Под арестом оказался также архиепископ Баграт Галстанян, возглавляющий движение "Священная борьба". Он был лидером манифестантов, которые в прошлом году требовали отставки Пашиняна.
  • В конце июня в Ереване арестовали главу Ширакской епархии ААЦ архиепископа Микаэла Аджапахяна. Против него возбудили уголовное дело и обвинили в призывах к захвату власти и нарушению территориальной целостности. Сам иерарх назвал обвинения сфабрикованными.
  • В начале июля Пашинян вновь оскорбил католикоса всех армян Гарегина II и пообещал лично возглавить борьбу против него.
* Принадлежит компании Meta (соцсети Facebook и Instagram), деятельность которой запрещена в России как экстремистская.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
Армянская оппозиция потребовала возбудить уголовное дело против Пашиняна
22 июля, 07:43
 
Никол ПашинянАрменияРоссияГарегин IIАрмянская апостольская церковьFacebookВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала