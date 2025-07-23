https://ria.ru/20250723/umerov-2030994131.html

Умеров вышел к прессе после переговоров с российской делегацией

Умеров вышел к прессе после переговоров с российской делегацией - РИА Новости, 23.07.2025

Умеров вышел к прессе после переговоров с российской делегацией

Глава украинской делегации в Стамбуле Рустем Умеров вышел к прессе после третьего раунда переговоров с представителями РФ, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T21:45:00+03:00

2025-07-23T21:45:00+03:00

2025-07-23T21:45:00+03:00

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украина

владимир мединский

хакан фидан

рустем умеров

третий раунд переговоров россии и украины в стамбуле

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СТАМБУЛ, 23 июл - РИА Новости. Глава украинской делегации в Стамбуле Рустем Умеров вышел к прессе после третьего раунда переговоров с представителями РФ, передает корреспондент РИА Новости. Как сообщал источник РИА Новости, до переговоров состоялась трёхсторонняя встреча главы российской делегации Владимира Мединского с Умеровым и главой МИД Турции Хаканом Фиданом. По информации источника агентства, близкого к делегации РФ, Мединский и Умеров также провели двустороннюю встречу. Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров, встречи прошли в мае и в июне в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными, также Москва передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.

https://ria.ru/20250723/zelenskiy-2030893351.html

россия

турция

украина

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