https://ria.ru/20250723/umerov-2030994131.html
Умеров вышел к прессе после переговоров с российской делегацией
Умеров вышел к прессе после переговоров с российской делегацией - РИА Новости, 23.07.2025
Умеров вышел к прессе после переговоров с российской делегацией
Глава украинской делегации в Стамбуле Рустем Умеров вышел к прессе после третьего раунда переговоров с представителями РФ, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T21:45:00+03:00
2025-07-23T21:45:00+03:00
2025-07-23T21:45:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
турция
украина
владимир мединский
хакан фидан
рустем умеров
третий раунд переговоров россии и украины в стамбуле
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/17/2030983938_0:0:3083:1735_1920x0_80_0_0_5ff4066d695ccc53055930774eb234b7.jpg
СТАМБУЛ, 23 июл - РИА Новости. Глава украинской делегации в Стамбуле Рустем Умеров вышел к прессе после третьего раунда переговоров с представителями РФ, передает корреспондент РИА Новости. Как сообщал источник РИА Новости, до переговоров состоялась трёхсторонняя встреча главы российской делегации Владимира Мединского с Умеровым и главой МИД Турции Хаканом Фиданом. По информации источника агентства, близкого к делегации РФ, Мединский и Умеров также провели двустороннюю встречу. Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров, встречи прошли в мае и в июне в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными, также Москва передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
https://ria.ru/20250723/zelenskiy-2030893351.html
россия
турция
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/17/2030983938_191:0:2922:2048_1920x0_80_0_0_3cff376039c74ae753b859515d612495.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, турция, украина, владимир мединский, хакан фидан, рустем умеров, третий раунд переговоров россии и украины в стамбуле
Специальная военная операция на Украине, Россия, Турция, Украина, Владимир Мединский, Хакан Фидан, Рустем Умеров, Третий раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
Умеров вышел к прессе после переговоров с российской делегацией
Умеров вышел к прессе после переговоров с представителями России в Стамбуле