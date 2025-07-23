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Умеров вышел к прессе после переговоров с российской делегацией - РИА Новости, 23.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:45 23.07.2025
https://ria.ru/20250723/umerov-2030994131.html
Умеров вышел к прессе после переговоров с российской делегацией
Умеров вышел к прессе после переговоров с российской делегацией - РИА Новости, 23.07.2025
Умеров вышел к прессе после переговоров с российской делегацией
Глава украинской делегации в Стамбуле Рустем Умеров вышел к прессе после третьего раунда переговоров с представителями РФ, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T21:45:00+03:00
2025-07-23T21:45:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
турция
украина
владимир мединский
хакан фидан
рустем умеров
третий раунд переговоров россии и украины в стамбуле
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СТАМБУЛ, 23 июл - РИА Новости. Глава украинской делегации в Стамбуле Рустем Умеров вышел к прессе после третьего раунда переговоров с представителями РФ, передает корреспондент РИА Новости. Как сообщал источник РИА Новости, до переговоров состоялась трёхсторонняя встреча главы российской делегации Владимира Мединского с Умеровым и главой МИД Турции Хаканом Фиданом. По информации источника агентства, близкого к делегации РФ, Мединский и Умеров также провели двустороннюю встречу. Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров, встречи прошли в мае и в июне в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными, также Москва передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
https://ria.ru/20250723/zelenskiy-2030893351.html
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россия, турция, украина, владимир мединский, хакан фидан, рустем умеров, третий раунд переговоров россии и украины в стамбуле
Специальная военная операция на Украине, Россия, Турция, Украина, Владимир Мединский, Хакан Фидан, Рустем Умеров, Третий раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
Умеров вышел к прессе после переговоров с российской делегацией

Умеров вышел к прессе после переговоров с представителями России в Стамбуле

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкУкраинская делегация на переговорах с представителями России во дворце Чираган в Стамбуле
Украинская делегация на переговорах с представителями России во дворце Чираган в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
© РИА Новости / POOL
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Украинская делегация на переговорах с представителями России во дворце Чираган в Стамбуле
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СТАМБУЛ, 23 июл - РИА Новости. Глава украинской делегации в Стамбуле Рустем Умеров вышел к прессе после третьего раунда переговоров с представителями РФ, передает корреспондент РИА Новости.
Как сообщал источник РИА Новости, до переговоров состоялась трёхсторонняя встреча главы российской делегации Владимира Мединского с Умеровым и главой МИД Турции Хаканом Фиданом. По информации источника агентства, близкого к делегации РФ, Мединский и Умеров также провели двустороннюю встречу.
Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров, встречи прошли в мае и в июне в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными, также Москва передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
Зеленский сделал заявление перед переговорами России и Украины
Вчера, 17:08
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияТурцияУкраинаВладимир МединскийХакан ФиданРустем УмеровТретий раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
 
 
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