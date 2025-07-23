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Умеров прибыл к месту переговоров России и Украины - РИА Новости, 23.07.2025
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18:28 23.07.2025 (обновлено: 19:05 23.07.2025)
https://ria.ru/20250723/umerov-2030922087.html
Умеров прибыл к месту переговоров России и Украины
Умеров прибыл к месту переговоров России и Украины - РИА Новости, 23.07.2025
Умеров прибыл к месту переговоров России и Украины
Глава украинской делегации Рустем Умеров прибыл к месту переговоров с представителями РФ в Стамбуле, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T18:28:00+03:00
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россия
стамбул
специальная военная операция на украине
украина
рустем умеров
третий раунд переговоров россии и украины в стамбуле
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СТАМБУЛ, 23 июл – РИА Новости. Глава украинской делегации Рустем Умеров прибыл к месту переговоров с представителями РФ в Стамбуле, передаёт корреспондент РИА Новости.Умеров приехал во дворец Чираган в Стамбуле раньше российских представителей около 18.00 мск, затем он поднялся по лестнице во дворец. При этом Умеров приехал на отдельной машине и отдельно от своей делегации, поскольку ранее к месту переговоров не приезжало машин украинской делегации.
https://ria.ru/20250723/zelenskiy-2030893351.html
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россия, стамбул, украина, рустем умеров, третий раунд переговоров россии и украины в стамбуле
Россия, Стамбул, Специальная военная операция на Украине, Украина, Рустем Умеров, Третий раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
Умеров прибыл к месту переговоров России и Украины

Глава украинской делегации Умеров прибыл к месту переговоров с РФ в Стамбуле

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкСекретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустем Умеров прибыл во дворец Чираган в Стамбуле на прямые переговоры между делегациями России и Украины
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустем Умеров прибыл во дворец Чираган в Стамбуле на прямые переговоры между делегациями России и Украины - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустем Умеров прибыл во дворец Чираган в Стамбуле на прямые переговоры между делегациями России и Украины
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СТАМБУЛ, 23 июл – РИА Новости. Глава украинской делегации Рустем Умеров прибыл к месту переговоров с представителями РФ в Стамбуле, передаёт корреспондент РИА Новости.
Умеров приехал во дворец Чираган в Стамбуле раньше российских представителей около 18.00 мск, затем он поднялся по лестнице во дворец. При этом Умеров приехал на отдельной машине и отдельно от своей делегации, поскольку ранее к месту переговоров не приезжало машин украинской делегации.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияСтамбулУкраинаРустем УмеровТретий раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
 
 
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