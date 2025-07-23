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Умеров прибыл к месту переговоров России и Украины

Умеров прибыл к месту переговоров России и Украины - РИА Новости, 23.07.2025

Умеров прибыл к месту переговоров России и Украины

Глава украинской делегации Рустем Умеров прибыл к месту переговоров с представителями РФ в Стамбуле, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T18:28:00+03:00

2025-07-23T18:28:00+03:00

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СТАМБУЛ, 23 июл – РИА Новости. Глава украинской делегации Рустем Умеров прибыл к месту переговоров с представителями РФ в Стамбуле, передаёт корреспондент РИА Новости.Умеров приехал во дворец Чираган в Стамбуле раньше российских представителей около 18.00 мск, затем он поднялся по лестнице во дворец. При этом Умеров приехал на отдельной машине и отдельно от своей делегации, поскольку ранее к месту переговоров не приезжало машин украинской делегации.

https://ria.ru/20250723/zelenskiy-2030893351.html

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