https://ria.ru/20250723/ukraina-2031000833.html

США одобрили продажу оборудования для БМП и ЗРК Киеву

США одобрили продажу оборудования для БМП и ЗРК Киеву - РИА Новости, 24.07.2025

США одобрили продажу оборудования для БМП и ЗРК Киеву

Госдепартамент США одобрил возможную продажу Украине оборудования и услуг для ремонта боевых машин пехоты Bradley, а также системы ПВО HAWK Phase III на общую... РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-23T22:23:00+03:00

2025-07-23T22:23:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 23 июл – РИА Новости. Госдепартамент США одобрил возможную продажу Украине оборудования и услуг для ремонта боевых машин пехоты Bradley, а также системы ПВО HAWK Phase III на общую сумму 322 миллиона долларов, сообщили в среду в Пентагоне.Как говорится в релизе Агентства по оборонному сотрудничеству (DSCA), Украина запросила комплектующие и услуги по ремонту и обслуживанию БМП Bradley, включая техническую помощь, обучение, публикации и логистическую поддержку. Предельная стоимость сделки оценена в 150 миллионов долларов.В отдельном сообщении DSCA уточняется, что Киев также запросил запчасти, техническое обслуживание и модернизацию огневых единиц ЗРК HAWK, а также грузовики, инструментальные комплекты, обучение и сопровождение со стороны подрядчиков и представителей правительства США. Максимальная сумма этой сделки составит 172 миллиона долларов.В Пентагоне отметили, что реализация обеих сделок "поддержит цели внешней политики и интересы национальной безопасности США, улучшив способность Украины обеспечивать свою оборону".Сделки не предусматривают поставки самих боевых машин или ракет, а направлены на расширение возможностей Украины по обслуживанию уже полученного вооружения, подчеркнули в оборонном ведомстве.

https://ria.ru/20250723/spetsoperatsiya-2030851586.html

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в мире, украина, сша, киев, министерство обороны сша, государственный департамент сша