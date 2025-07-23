https://ria.ru/20250723/ukraina-2030964908.html

В 13 городах Украины проходят митинги против ограничения полномочий НАБУ

В 13 городах Украины проходят митинги против ограничения полномочий НАБУ - РИА Новости, 23.07.2025

В 13 городах Украины проходят митинги против ограничения полномочий НАБУ

Акции протеста против закона, ограничивающего полномочия Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), проходят в 13 городах на Украине, в том числе в... РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T20:03:00+03:00

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МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. Акции протеста против закона, ограничивающего полномочия Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), проходят в 13 городах на Украине, в том числе в Киеве, сообщают украинские СМИ. Ранее выехавший из страны депутат Верховной рады Артем Дмитрук сообщил, что по всей Украине в среду пройдут митинги против ограничения полномочий НАБУ. Позже телеканал "Общественное" сообщил, что акции протеста начались в Тернополе, Чернигове и Кривом Роге. "С 18.00 (совпадает с мск) на Майдане свободы в Харькове несколько сотен человек митингуют против закона №12414, принятого 22 июля, отдельные статьи которого ограничивают полномочия НАБУ и САП", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале украинского телеканала "Общественное". По информации телеканала, также протесты проходят в Николаеве, Житомире, Черновцах, Днепропетровске, Одессе, Львове, Хмельницком, Житомире. На митинги люди вышли с плакатами с надписями: "Нужно бороть коррупцию, а не органы, которые с ней борются", "Нет ликвидации права на справедливость", "Смерть диктатуре", "Снова к Европе спиной?", "Сливаете НАБУ? Будем сливать вас". По информации украинского издания "Страна.ua", акция протеста также началась в Киеве. Во вторник Верховная рада поддержала проект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Впоследствии законопроект был подписан Владимиром Зеленским. Ряд украинских парламентариев расценил законопроект как ликвидацию антикоррупционных структур страны. К вечеру СМИ сообщили о начавшихся акциях протеста в Киеве, Львове, Днепропетровске, Одессе и других городах. Митинг в Киеве проходил в непосредственной близости от здания офиса Зеленского. Позднее украинский парламентарий Ярослав Железняк заявил, что депутаты намерены оспорить документ в Конституционном суде. Послы стран "Большой семерки" (G7) выразили серьезную обеспокоенность в связи с расследованием СБУ в отношении НАБУ, планируют обсудить этот вопрос с руководством украинского правительства.

https://ria.ru/20250723/zelenskiy-2030949187.html

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Протесты против сокращения полномочий антикоррупционных ведомств в Киеве Протесты против сокращения полномочий антикоррупционных ведомств в Киеве 2025-07-23T20:03 true PT0M19S

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в мире, киев, украина, житомир, владимир зеленский, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), верховная рада украины, протесты на украине из-за закона о набу