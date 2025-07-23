https://ria.ru/20250723/ukraina-2030931298.html

Украина законом о НАБУ и САП подрывает доверие союзников, пишет WP

Украина законом о НАБУ и САП подрывает доверие союзников, пишет WP - РИА Новости, 23.07.2025

Украина законом о НАБУ и САП подрывает доверие союзников, пишет WP

Украина, приняв закон об ограничении прав антикоррупционных органов, подрывает доверие своих союзников, пишет газета Washington Post со ссылкой на европейского... РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T18:46:00+03:00

2025-07-23T18:46:00+03:00

2025-07-23T18:46:00+03:00

в мире

украина

киев

владимир зеленский

национальное антикоррупционное бюро украины (набу)

верховная рада украины

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Украина, приняв закон об ограничении прав антикоррупционных органов, подрывает доверие своих союзников, пишет газета Washington Post со ссылкой на европейского дипломата. Во вторник Верховная рада поддержала проект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Затем Владимир Зеленский подписал соответствующий закон. Позднее украинский парламентарий Ярослав Железняк заявил, что депутаты намерены оспорить документ в Конституционном суде. "Подобные действия, безусловно, подрывают доверие между Киевом и западными союзниками", - приводит газета слова источника. Собеседник издания добавил, что недавние события на Украине могут поставить под угрозу шансы Киева на вступление в ЕС, а также "ослабить желание увеличивать военную помощь Украине". "Подобные действия точно не помогают выиграть эту войну... Эти шаги, безусловно, ещё больше ослабят Украину, а нам это не нужно", - отметил источник. Другой дипломат заявил газете, что он "очень обеспокоен" ситуацией. Ранее послы стран "Большой семерки" (G7) выразили серьезную обеспокоенность в связи с расследованием СБУ в отношении НАБУ, планируют обсудить этот вопрос с руководством украинского правительства.

https://ria.ru/20250723/kiev-2030864451.html

https://ria.ru/20250723/zelenskits-2030744583.html

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в мире, украина, киев, владимир зеленский, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), верховная рада украины, евросоюз