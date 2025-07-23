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На Украине пройдут митинги против закона об ограничении полномочий НАБУ - РИА Новости, 23.07.2025
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18:31 23.07.2025
https://ria.ru/20250723/ukraina-2030923321.html
На Украине пройдут митинги против закона об ограничении полномочий НАБУ
На Украине пройдут митинги против закона об ограничении полномочий НАБУ - РИА Новости, 23.07.2025
На Украине пройдут митинги против закона об ограничении полномочий НАБУ
Митинги против закона, ограничивающего полномочия Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), в среду пройдут по всей стране, сообщил выехавший из... РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T18:31:00+03:00
2025-07-23T18:31:00+03:00
в мире
киев
одесса
львов
владимир зеленский
артем дмитрук
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
верховная рада украины
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МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. Митинги против закона, ограничивающего полномочия Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), в среду пройдут по всей стране, сообщил выехавший из страны депутат Верховной рады Артем Дмитрук. "Сегодня по всей Украине снова пройдут митинги против закона об ограничении полномочий НАБУ. Начало в 20.00 — Киев, Одесса, Харьков, Черновцы, Львов, Винница, Полтава, Чернигов, Николаев, Днепр и другие города. В Киеве митинг пройдет в парке возле театра имени Франка, рядом с офисом Зеленского", - написал Дмитрук в своем Telegram-канале. Во вторник Верховная рада поддержала проект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Впоследствии законопроект был подписан Владимиром Зеленским. Ряд украинских парламентариев расценил законопроект как ликвидацию антикоррупционных структур страны. К вечеру СМИ сообщили о начавшихся акциях протеста в Киеве, Львове, Днепропетровске, Одессе и других городах. Митинг в Киеве проходил в непосредственной близости от здания офиса Зеленского. Позднее украинский парламентарий Ярослав Железняк заявил, что депутаты намерены оспорить документ в Конституционном суде. Послы стран "Большой семерки" (G7) выразили серьезную обеспокоенность в связи с расследованием СБУ в отношении НАБУ, планируют обсудить этот вопрос с руководством украинского правительства.
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в мире, киев, одесса, львов, владимир зеленский, артем дмитрук, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), верховная рада украины, g7
В мире, Киев, Одесса, Львов, Владимир Зеленский, Артем Дмитрук, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Верховная Рада Украины, G7
На Украине пройдут митинги против закона об ограничении полномочий НАБУ

Депутат Рады Дмитрук: митинги против закона о НАБУ и САП пройдут по всей стране

© Getty Images / Anadolu/Danylo AntoniukУчастники акции протеста в Киеве
Участники акции протеста в Киеве - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
© Getty Images / Anadolu/Danylo Antoniuk
Участники акции протеста в Киеве
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МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. Митинги против закона, ограничивающего полномочия Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), в среду пройдут по всей стране, сообщил выехавший из страны депутат Верховной рады Артем Дмитрук.
"Сегодня по всей Украине снова пройдут митинги против закона об ограничении полномочий НАБУ. Начало в 20.00 — Киев, Одесса, Харьков, Черновцы, Львов, Винница, Полтава, Чернигов, Николаев, Днепр и другие города. В Киеве митинг пройдет в парке возле театра имени Франка, рядом с офисом Зеленского", - написал Дмитрук в своем Telegram-канале.
Во вторник Верховная рада поддержала проект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Впоследствии законопроект был подписан Владимиром Зеленским. Ряд украинских парламентариев расценил законопроект как ликвидацию антикоррупционных структур страны. К вечеру СМИ сообщили о начавшихся акциях протеста в Киеве, Львове, Днепропетровске, Одессе и других городах. Митинг в Киеве проходил в непосредственной близости от здания офиса Зеленского. Позднее украинский парламентарий Ярослав Железняк заявил, что депутаты намерены оспорить документ в Конституционном суде.
Послы стран "Большой семерки" (G7) выразили серьезную обеспокоенность в связи с расследованием СБУ в отношении НАБУ, планируют обсудить этот вопрос с руководством украинского правительства.
Участники акции протеста в Киеве - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
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В миреКиевОдессаЛьвовВладимир ЗеленскийАртем ДмитрукНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Верховная Рада УкраиныG7
 
 
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