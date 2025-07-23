https://ria.ru/20250723/ukraina-2030891494.html

Германия продолжит стоять на стороне Украины, заявили в Берлине

Германия продолжит стоять на стороне Украины, заявили в Берлине - РИА Новости, 23.07.2025

Германия продолжит стоять на стороне Украины, заявили в Берлине

Германия продолжит стоять на стороне Украине, однако украинское государство должно прилагать усилия в области антикоррупционных реформ, заявил во время брифинга РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T17:03:00+03:00

2025-07-23T17:03:00+03:00

2025-07-23T17:03:00+03:00

в мире

киев

германия

украина

владимир зеленский

национальное антикоррупционное бюро украины (набу)

евросоюз

верховная рада украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/100038/10/1000381065_0:106:2000:1231_1920x0_80_0_0_6afebae4cd7428ca8870c5899c488232.jpg

БЕРЛИН, 23 июл - РИА Новости. Германия продолжит стоять на стороне Украине, однако украинское государство должно прилагать усилия в области антикоррупционных реформ, заявил во время брифинга кабмина официальный представитель правительства ФРГ Штефан Корнелиус, комментируя протесты в Киеве. Во вторник Верховная рада поддержала проект, фактически отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Позже Владимир Зеленский подписал соответствующий закон. Перед этим СБУ провела обыски у детективов НАБУ, что вызвало протесты в Киеве. "По-прежнему без изменений остается то, что мы твердо стоим на стороне Украины", - ответил Корнелиус на вопрос журналиста о протестах и том, могут ли наступить последствия для экспорта немецкого оружия, если подтвердится, что в Киеве действительно разворовываются средства. Федеральное правительство, а также партнеры из ЕС и G7 "внимательно следят" за текущим развитием событий, при этом Берлин призывает украинское правительство и далее "смело" проводить антикоррупционные реформы, подчеркнул он. "Федеральное правительство всегда подчеркивало, что независимость и сила антикоррупционных институтов на Украине являются важнейшими достижениями проведённых реформ. И в будущем Украина должна будет сверяться именно с этими критериями", - добавил Корнелиус. Ранее министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил, что решение Киева об отмене независимости антикоррупционных ведомств - Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП) - "затрудняет" его путь в ЕС.

https://ria.ru/20250723/rada-2030866501.html

https://ria.ru/20250723/kreml-2030814999.html

киев

германия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, киев, германия, украина, владимир зеленский, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), евросоюз, верховная рада украины