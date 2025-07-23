Дочь Келлога сделала тяжелое признание о положении ВСУ
Дочь Келлога Меган Моббс назвала ситуацию на Украине тяжелой для ВСУ
© Фото : @mobbs_mentalityМеган Моббс
© Фото : @mobbs_mentality
Меган Моббс. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Дочь спецпосланника США по Украине Кита Келлога Меган Моббс назвала ситуацию на Украине тяжелой для ВСУ. Об этом она написала в соцсети X.
"Тяжесть сегодняшнего момента невозможно переоценить. Самая большая проблема, с которой сталкивается Украина на поле боя, — это людские ресурсы. Необходимо больше людей, которые должны сражаться. Воинская повинность и без того непопулярна, а добровольцев не хватает. Внутренние беспорядки еще больше усугубят эту ситуацию", — говорится в публикации.
"Тяжесть сегодняшнего момента невозможно переоценить. Самая большая проблема, с которой сталкивается Украина на поле боя, — это людские ресурсы. Необходимо больше людей, которые должны сражаться. Воинская повинность и без того непопулярна, а добровольцев не хватает. Внутренние беспорядки еще больше усугубят эту ситуацию", — говорится в публикации.
В среду главком ВСУ Александр Сырский в интервью Washington Post признал, что Украина по-прежнему испытывает серьезные проблемы с привлечением людей на фронт. Кроме того, программа по набору молодежи также сталкивается с трудностями, так как для большинства граждан основной мотивацией являются деньги, добавил он.
Накануне Рада поддержала проект, отменяющий независимость двух ведомств: национального антикоррупционного бюро Украины и специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). После этого на Украине прошли массовые митинги против решения властей.
Накануне Рада поддержала проект, отменяющий независимость двух ведомств: национального антикоррупционного бюро Украины и специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). После этого на Украине прошли массовые митинги против решения властей.