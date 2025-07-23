https://ria.ru/20250723/ukraina-2030880734.html

Дочь Келлога сделала тяжелое признание о положении ВСУ

Дочь Келлога сделала тяжелое признание о положении ВСУ - РИА Новости, 23.07.2025

Дочь Келлога сделала тяжелое признание о положении ВСУ

Тяжесть сегодняшнего момента невозможно переоценить. Самая большая проблема, с которой сталкивается Украина на поле боя, — это людские ресурсы. Необходимо... РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T16:28:00+03:00

2025-07-23T16:28:00+03:00

2025-07-23T16:28:00+03:00

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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Дочь спецпосланника США по Украине Кита Келлога Меган Моббс назвала ситуацию на Украине тяжелой для ВСУ. Об этом она написала в соцсети X. "Тяжесть сегодняшнего момента невозможно переоценить. Самая большая проблема, с которой сталкивается Украина на поле боя, — это людские ресурсы. Необходимо больше людей, которые должны сражаться. Воинская повинность и без того непопулярна, а добровольцев не хватает. Внутренние беспорядки еще больше усугубят эту ситуацию", — говорится в публикации.В среду главком ВСУ Александр Сырский в интервью Washington Post признал, что Украина по-прежнему испытывает серьезные проблемы с привлечением людей на фронт. Кроме того, программа по набору молодежи также сталкивается с трудностями, так как для большинства граждан основной мотивацией являются деньги, добавил он.Накануне Рада поддержала проект, отменяющий независимость двух ведомств: национального антикоррупционного бюро Украины и специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). После этого на Украине прошли массовые митинги против решения властей.

https://ria.ru/20250723/dubinskiy-2030838312.html

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в мире, украина, сша, вооруженные силы украины