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Дочь Келлога сделала тяжелое признание о положении ВСУ - РИА Новости, 23.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:28 23.07.2025
https://ria.ru/20250723/ukraina-2030880734.html
Дочь Келлога сделала тяжелое признание о положении ВСУ
Дочь Келлога сделала тяжелое признание о положении ВСУ - РИА Новости, 23.07.2025
Дочь Келлога сделала тяжелое признание о положении ВСУ
Тяжесть сегодняшнего момента невозможно переоценить. Самая большая проблема, с которой сталкивается Украина на поле боя, — это людские ресурсы. Необходимо... РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T16:28:00+03:00
2025-07-23T16:28:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Дочь спецпосланника США по Украине Кита Келлога Меган Моббс назвала ситуацию на Украине тяжелой для ВСУ. Об этом она написала в соцсети X. "Тяжесть сегодняшнего момента невозможно переоценить. Самая большая проблема, с которой сталкивается Украина на поле боя, — это людские ресурсы. Необходимо больше людей, которые должны сражаться. Воинская повинность и без того непопулярна, а добровольцев не хватает. Внутренние беспорядки еще больше усугубят эту ситуацию", — говорится в публикации.В среду главком ВСУ Александр Сырский в интервью Washington Post признал, что Украина по-прежнему испытывает серьезные проблемы с привлечением людей на фронт. Кроме того, программа по набору молодежи также сталкивается с трудностями, так как для большинства граждан основной мотивацией являются деньги, добавил он.Накануне Рада поддержала проект, отменяющий независимость двух ведомств: национального антикоррупционного бюро Украины и специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). После этого на Украине прошли массовые митинги против решения властей.
https://ria.ru/20250723/dubinskiy-2030838312.html
https://ria.ru/20250723/koshkovich-2030764398.html
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в мире, украина, сша, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Вооруженные силы Украины
Дочь Келлога сделала тяжелое признание о положении ВСУ

Дочь Келлога Меган Моббс назвала ситуацию на Украине тяжелой для ВСУ

© Фото : @mobbs_mentalityМеган Моббс
Меган Моббс - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
© Фото : @mobbs_mentality
Меган Моббс. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Дочь спецпосланника США по Украине Кита Келлога Меган Моббс назвала ситуацию на Украине тяжелой для ВСУ. Об этом она написала в соцсети X.

"Тяжесть сегодняшнего момента невозможно переоценить. Самая большая проблема, с которой сталкивается Украина на поле боя, — это людские ресурсы. Необходимо больше людей, которые должны сражаться. Воинская повинность и без того непопулярна, а добровольцев не хватает. Внутренние беспорядки еще больше усугубят эту ситуацию", — говорится в публикации.
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В среду главком ВСУ Александр Сырский в интервью Washington Post признал, что Украина по-прежнему испытывает серьезные проблемы с привлечением людей на фронт. Кроме того, программа по набору молодежи также сталкивается с трудностями, так как для большинства граждан основной мотивацией являются деньги, добавил он.

Накануне Рада поддержала проект, отменяющий независимость двух ведомств: национального антикоррупционного бюро Украины и специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). После этого на Украине прошли массовые митинги против решения властей.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАВооруженные силы Украины
 
 
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