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FT: действия Зеленского ставят под угрозу членство Украины в ЕС - РИА Новости, 23.07.2025
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14:50 23.07.2025
https://ria.ru/20250723/ukraina-2030852068.html
FT: действия Зеленского ставят под угрозу членство Украины в ЕС
FT: действия Зеленского ставят под угрозу членство Украины в ЕС - РИА Новости, 23.07.2025
FT: действия Зеленского ставят под угрозу членство Украины в ЕС
Меры Владимира Зеленского по ограничению прав украинских антикоррупционных органов ставят под вопрос поддержку Киева со стороны ЕС, а также гипотетическое... РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T14:50:00+03:00
2025-07-23T14:50:00+03:00
в мире
украина
киев
россия
владимир зеленский
валдис домбровскис
алексей гончаренко
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Меры Владимира Зеленского по ограничению прав украинских антикоррупционных органов ставят под вопрос поддержку Киева со стороны ЕС, а также гипотетическое членство Украины в евроблоке, сообщает газета Financial Times со ссылкой на высокопоставленных европейских чиновников. Во вторник Верховная рада поддержала проект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Позже Владимир Зеленский подписал соответствующий закон. Позднее украинский парламентарий Ярослав Железняк заявил, что депутаты намерены оспорить документ в Конституционном суде. "Противоречивый шаг Зеленского по взятию под контроль антикоррупционных ведомств его страны создает риск для европейского финансирования и пути Киева к членству в ЕС", - пишет газета. Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис отметил в комментарии изданию, что НАБУ и САП должны работать в независимом порядке для борьбы с коррупцией и обеспечения доверия со стороны украинского общества. "Наша существующая финансовая поддержка Украине зависит от прозрачности, судебных реформ (и) демократических властей. Это относится и к пути Украины к членству в ЕС, которое также потребует сильных возможностей для борьбы с коррупцией", - заявил газете Домбровскис. Европейские чиновники также заявили изданию, что меры Зеленского подрывают стремление стран ЕС преодолеть вето Венгрии на вступление Украины в ЕС. Издание "Страна.ua" ранее сообщало, что СБУ проводит обыски у детективов НАБУ. По данным издания, обыски проходили в разных регионах Украины. Утверждалось, что ряд детективов НАБУ подозревают в госизмене, торговле с Россией и коррупции. НАБУ позднее подтвердило обыски и заявило, что они проводятся без постановления суда. Позднее СБУ сообщила о задержании одного из руководителей межрегиональных управлений НАБУ Руслана Магамедрасулова. Депутат Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что обыски в Национальном антикоррупционном бюро Украины являются ответом режима Зеленского на дело против экс-министра национального единства и бывшего вице-премьера Алексея Чернышова по обвинению в коррупции, НАБУ могут попытаться ликвидировать. Послы стран "большой семерки" (G7) выразили серьезную обеспокоенность в связи с расследованием СБУ в отношении НАБУ, планируют обсудить этот вопрос с руководством украинского правительства.
https://ria.ru/20250723/zelenskits-2030744583.html
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в мире, украина, киев, россия, владимир зеленский, валдис домбровскис, алексей гончаренко, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), евросоюз, служба безопасности украины
В мире, Украина, Киев, Россия, Владимир Зеленский, Валдис Домбровскис, Алексей Гончаренко, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Евросоюз, Служба безопасности Украины
FT: действия Зеленского ставят под угрозу членство Украины в ЕС

FT: решение Зеленского по НАБУ и САП ставит под вопрос членство Украины в ЕС

© AP Photo / Omar HavanaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
© AP Photo / Omar Havana
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Меры Владимира Зеленского по ограничению прав украинских антикоррупционных органов ставят под вопрос поддержку Киева со стороны ЕС, а также гипотетическое членство Украины в евроблоке, сообщает газета Financial Times со ссылкой на высокопоставленных европейских чиновников.
Во вторник Верховная рада поддержала проект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Позже Владимир Зеленский подписал соответствующий закон. Позднее украинский парламентарий Ярослав Железняк заявил, что депутаты намерены оспорить документ в Конституционном суде.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
СМИ раскрыли, зачем Зеленский спешно ограничил НАБУ и САП
03:03
"Противоречивый шаг Зеленского по взятию под контроль антикоррупционных ведомств его страны создает риск для европейского финансирования и пути Киева к членству в ЕС", - пишет газета.
Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис отметил в комментарии изданию, что НАБУ и САП должны работать в независимом порядке для борьбы с коррупцией и обеспечения доверия со стороны украинского общества.
"Наша существующая финансовая поддержка Украине зависит от прозрачности, судебных реформ (и) демократических властей. Это относится и к пути Украины к членству в ЕС, которое также потребует сильных возможностей для борьбы с коррупцией", - заявил газете Домбровскис.
Европейские чиновники также заявили изданию, что меры Зеленского подрывают стремление стран ЕС преодолеть вето Венгрии на вступление Украины в ЕС.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
Закон об ограничении НАБУ и САП шокировал команду Зеленского, пишут СМИ
03:27
Издание "Страна.ua" ранее сообщало, что СБУ проводит обыски у детективов НАБУ. По данным издания, обыски проходили в разных регионах Украины. Утверждалось, что ряд детективов НАБУ подозревают в госизмене, торговле с Россией и коррупции. НАБУ позднее подтвердило обыски и заявило, что они проводятся без постановления суда. Позднее СБУ сообщила о задержании одного из руководителей межрегиональных управлений НАБУ Руслана Магамедрасулова. Депутат Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что обыски в Национальном антикоррупционном бюро Украины являются ответом режима Зеленского на дело против экс-министра национального единства и бывшего вице-премьера Алексея Чернышова по обвинению в коррупции, НАБУ могут попытаться ликвидировать.
Послы стран "большой семерки" (G7) выразили серьезную обеспокоенность в связи с расследованием СБУ в отношении НАБУ, планируют обсудить этот вопрос с руководством украинского правительства.
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
Захарова прокомментировала ситуацию вокруг НАБУ на Украине
08:48
 
В миреУкраинаКиевРоссияВладимир ЗеленскийВалдис ДомбровскисАлексей ГончаренкоНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)ЕвросоюзСлужба безопасности Украины
 
 
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