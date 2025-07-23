https://ria.ru/20250723/ukraina-2030836526.html

СМИ: украинская делегация встретится с турецкими представителями в Анкаре

СМИ: украинская делегация встретится с турецкими представителями в Анкаре - РИА Новости, 23.07.2025

СМИ: украинская делегация встретится с турецкими представителями в Анкаре

Украинская делегация в Анкаре встретится с турецкими представителями, а в Стамбуле - с российской делегацией, сообщает телеканал "Общественное" со ссылкой на... РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T13:52:00+03:00

2025-07-23T13:52:00+03:00

2025-07-23T13:58:00+03:00

анкара (провинция)

стамбул

в мире

россия

алексей гончаренко

дмитрий песков

верховная рада украины

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МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. Украинская делегация в Анкаре встретится с турецкими представителями, а в Стамбуле - с российской делегацией, сообщает телеканал "Общественное" со ссылкой на источник.Ранее депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* заявил, что украинская делегация прибыла на переговоры в Турцию, и утверждает, что сначала они пройдут в Анкаре, потом в Стамбуле."В Анкаре начнутся встречи с турецкими представителями. Далее в Стамбуле - переговоры с РФ по подготовке встречи на уровне лидеров", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".Третий раунд переговоров между делегациями России и Украины ожидается в среду вечером в Стамбуле. Во вторник информированный турецкий источник сообщил РИА Новости, что переговоры делегаций РФ и Украины в Стамбуле, предварительно, ожидаются в среду в 19.00 мск во дворце Чираган, но дата и время всё еще уточняются. Ранее в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил журналистам, что делегация РФ направилась в Стамбул, где в среду вечером запланирован третий раунд прямых переговоров России и Украины.* внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.

https://ria.ru/20250723/peregovory-2030789036.html

анкара (провинция)

стамбул

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анкара (провинция), стамбул, в мире, россия, алексей гончаренко, дмитрий песков, верховная рада украины