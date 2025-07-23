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ГБР: французский истребитель ВСУ, потерпевший крушение, утонул в болоте - РИА Новости, 23.07.2025
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13:18 23.07.2025
https://ria.ru/20250723/ukraina-2030827060.html
ГБР: французский истребитель ВСУ, потерпевший крушение, утонул в болоте
ГБР: французский истребитель ВСУ, потерпевший крушение, утонул в болоте - РИА Новости, 23.07.2025
ГБР: французский истребитель ВСУ, потерпевший крушение, утонул в болоте
Государственное бюро расследований (ГБР) Украины заявило, что начало расследование по факту крушения французского истребителя Mirage 2000 в Волынской области -... РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T13:18:00+03:00
2025-07-23T13:18:00+03:00
в мире
украина
россия
волынская область
себастьян лекорню
сергей лавров
нато
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МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. Государственное бюро расследований (ГБР) Украины заявило, что начало расследование по факту крушения французского истребителя Mirage 2000 в Волынской области - утверждается, что самолет утонул в болоте. Пресс-служба воздушных сил ВСУ во вторник сообщала, что истребитель потерпел крушение в Волынской области. "Государственное бюро расследований начало досудебное расследование по факту падения военного самолета Mirage 2000 на Волыни. Авария произошла вечером 22 июля на одном из аэродромов области во время выполнения боевого полетного задания… Предварительно установлено, что после взлета пилот сообщил руководителю полетов о критической неисправности электроники. Самолет упал на безлюдную территорию и утонул в затопленной воронке среди болотистой местности", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ГБР. По данным ведомства, происшествие квалифицировано по статье "Нарушение правил полетов или подготовки к ним, повлекшее катастрофу". Отмечается, что по факту будут проведены допросы ответственных лиц, технические экспертизы, расшифровка данных с борта, а также изучены техническое состояние самолета, соблюдение регламентов подготовки к полету и эффективность контроля со стороны ответственных лиц. Глава минобороны Франции Себастьян Лекорню в феврале 2025 года заявил, что первые французские истребители Mirage 2000 прибыли на Украину, при этом точное количество передаваемых самолетов не называлось. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250526/patriot-2019099549.html
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в мире, украина, россия, волынская область, себастьян лекорню, сергей лавров, нато, вооруженные силы украины, минобороны франции
В мире, Украина, Россия, Волынская область, Себастьян Лекорню, Сергей Лавров, НАТО, Вооруженные силы Украины, Минобороны Франции
ГБР: французский истребитель ВСУ, потерпевший крушение, утонул в болоте

ГБР: упавший в Волынской области французский истребитель ВСУ утонул в болоте

© Фото : соцсетиДым на месте падения французского истребителя Mirage 2000 в Волынской области
Дым на месте падения французского истребителя Mirage 2000 в Волынской области - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
© Фото : соцсети
Дым на месте падения французского истребителя Mirage 2000 в Волынской области
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МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. Государственное бюро расследований (ГБР) Украины заявило, что начало расследование по факту крушения французского истребителя Mirage 2000 в Волынской области - утверждается, что самолет утонул в болоте.
Пресс-служба воздушных сил ВСУ во вторник сообщала, что истребитель потерпел крушение в Волынской области.
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"Государственное бюро расследований начало досудебное расследование по факту падения военного самолета Mirage 2000 на Волыни. Авария произошла вечером 22 июля на одном из аэродромов области во время выполнения боевого полетного задания… Предварительно установлено, что после взлета пилот сообщил руководителю полетов о критической неисправности электроники. Самолет упал на безлюдную территорию и утонул в затопленной воронке среди болотистой местности", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ГБР.
По данным ведомства, происшествие квалифицировано по статье "Нарушение правил полетов или подготовки к ним, повлекшее катастрофу". Отмечается, что по факту будут проведены допросы ответственных лиц, технические экспертизы, расшифровка данных с борта, а также изучены техническое состояние самолета, соблюдение регламентов подготовки к полету и эффективность контроля со стороны ответственных лиц.
Глава минобороны Франции Себастьян Лекорню в феврале 2025 года заявил, что первые французские истребители Mirage 2000 прибыли на Украину, при этом точное количество передаваемых самолетов не называлось.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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СМИ сообщили Украине плохие новости об истребителях Mirage 2000
11 марта, 11:35
 
В миреУкраинаРоссияВолынская областьСебастьян ЛекорнюСергей ЛавровНАТОВооруженные силы УкраиныМинобороны Франции
 
 
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