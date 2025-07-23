https://ria.ru/20250723/ukraina-2030823972.html
СМИ: Украина законом о НАБУ испытывает терпение союзников
СМИ: Украина законом о НАБУ испытывает терпение союзников - РИА Новости, 23.07.2025
СМИ: Украина законом о НАБУ испытывает терпение союзников
Украина, приняв закон об ограничении прав антикоррупционных органов на Украине, все больше испытывает терпение своих союзников, пишет газета Daily Mail со... РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T13:10:00+03:00
2025-07-23T13:10:00+03:00
2025-07-23T13:10:00+03:00
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украина
владимир зеленский
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
верховная рада украины
g7
протесты на украине из-за закона о набу
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Украина, приняв закон об ограничении прав антикоррупционных органов на Украине, все больше испытывает терпение своих союзников, пишет газета Daily Mail со ссылкой на западного дипломата. Во вторник Верховная рада поддержала проект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Позже Владимир Зеленский подписал соответствующий закон. Позднее украинский парламентарий Ярослав Железняк заявил, что депутаты намерены оспорить документ в Конституционном суде. "Украинская сторона все больше испытывает пределы (терпения своих союзников - ред.)", - приводит издание слова собеседника. Источник газеты описал происходящие на Украине изменения как "самый опасный момент" для независимости антикоррупционных органов. Послы стран "Большой семерки" (G7) выразили серьезную обеспокоенность в связи с расследованием СБУ в отношении НАБУ, планируют обсудить этот вопрос с руководством украинского правительства.
https://ria.ru/20250723/mid-2030790774.html
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в мире, украина, владимир зеленский, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), верховная рада украины, g7, протесты на украине из-за закона о набу
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Верховная Рада Украины, G7, Протесты на Украине из-за закона о НАБУ
СМИ: Украина законом о НАБУ испытывает терпение союзников
Daily Mail: Украина законом о НАБУ и САП испытывает терпение союзников