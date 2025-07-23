https://ria.ru/20250723/ukraina-2030807271.html

Во Франции указали на связь между финансированием Украины и протестами

Во Франции указали на связь между финансированием Украины и протестами - РИА Новости, 23.07.2025

Во Франции указали на связь между финансированием Украины и протестами

Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо иронично отметил якобы "случайную" связь между протестами на Украине и финансированием киевского режима. РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T12:35:00+03:00

2025-07-23T12:35:00+03:00

2025-07-23T12:35:00+03:00

в мире

украина

киев

россия

флориан филиппо

виталий кличко

алексей гончаренко

национальное антикоррупционное бюро украины (набу)

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ПАРИЖ, 23 июл - РИА Новости. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо иронично отметил якобы "случайную" связь между протестами на Украине и финансированием киевского режима. "Украинцы восстают против Зеленского. Массовые демонстрации примерно по всей стране в ответ на закон режима Зеленского, который ставит под контроль антикоррупционные органы! Как будто случайно в тот момент, когда в Украину вливаются сотни миллиардов", - написал Филиппо в соцсети X. Политик также призвал прекратить финансирование "коррумпированного, воинственного режима", против которого выступает "его собственный народ". Во вторник Верховная рада поддержала проект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Ряд украинских парламентариев расценил законопроект как ликвидацию антикоррупционных структур страны. К вечеру СМИ сообщили о начавшихся акциях протеста в Киеве, Львове, Днепропетровске, Одессе и других городах. Митинг в Киеве проходил в непосредственной близости от здания офиса Зеленского. Украинские СМИ сообщали, что на столичный митинг прибыл мэр Киева Виталий Кличко. Издание "Страна.ua" ранее сообщало, что СБУ проводит обыски у детективов НАБУ. По данным издания, обыски проходили в разных регионах Украины. Утверждалось, что ряд детективов НАБУ подозревают в госизмене, торговле с Россией и коррупции. НАБУ позднее подтвердило обыски и заявило, что они проводятся без постановления суда. Позднее СБУ сообщила о задержании одного из руководителей межрегиональных управлений НАБУ Руслана Магамедрасулова. Депутат Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что обыски в Национальном антикоррупционном бюро Украины являются ответом режима Зеленского на дело против экс-министра национального единства и бывшего вице-премьера Алексея Чернышова по обвинению в коррупции, НАБУ могут попытаться ликвидировать. Послы стран "Большой семерки" (G7) выразили серьезную обеспокоенность в связи с расследованием СБУ в отношении НАБУ, планируют обсудить этот вопрос с руководством украинского правительства.

https://ria.ru/20250723/zelenskiy-2030774725.html

https://ria.ru/20250723/ukraina-2030795893.html

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Акция протеста на Украине из-за принятого Зеленским закона Акция протеста на Украине из-за принятого Зеленским закона 2025-07-23T12:35 true PT0M51S

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в мире, украина, киев, россия, флориан филиппо, виталий кличко, алексей гончаренко, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), служба безопасности украины, патриот