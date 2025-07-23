https://ria.ru/20250723/ukraina-2030801014.html

В ОЭСР раскритиковали ограничение антикоррупционных органов на Украине

В ОЭСР раскритиковали ограничение антикоррупционных органов на Украине - РИА Новости, 23.07.2025

В ОЭСР раскритиковали ограничение антикоррупционных органов на Украине

Принятие закона об ограничении прав антикоррупционных органов на Украине ставит под угрозу военные инвестиции и финансирование восстановления страны, заявила... РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T12:11:00+03:00

2025-07-23T12:11:00+03:00

2025-07-23T12:14:00+03:00

в мире

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владимир зеленский

оэср

национальное антикоррупционное бюро украины (набу)

верховная рада украины

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МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. Принятие закона об ограничении прав антикоррупционных органов на Украине ставит под угрозу военные инвестиции и финансирование восстановления страны, заявила руководитель антикоррупционного отдела международной организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) Джулия Фромгольц в письме на имя замруководителя офиса Владимира Зеленского Ирины Мудрой, которое оказалось в распоряжении издания "Экономическая правда". Во вторник Верховная рада поддержала проект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Позже Владимир Зеленский подписал соответствующий закон. Позднее украинский парламентарий Ярослав Железняк заявил, что депутаты намерены оспорить документ в Конституционном суде. "Это (принятие закона – ред.) не только поставит под угрозу перспективы присоединения Украины к конвенции ОЭСР о борьбе со взяточничеством, но и ее усилия по вступлению в ОЭСР, но и подорвет ее авторитет среди международных партнеров, в частности тех, которые рассматривают возможность инвестирования в оборонный сектор Украины и ее долгосрочное восстановление", - заявила Фромгольц. Она добавила, что указанный закон, значительно подрывает независимость специализированных антикоррупционных органов Украины, спрогнозировав, что эти изменения законодательства могут быть расценены рабочей группой ОЭСР как ослабление соблюдения Украиной своих обязательств. Представительница организации призвала Зеленского ветировать документ. "Мы призываем внести дальнейшие законодательные изменения для сохранения независимости специализированных антикоррупционных органов. Я настойчиво прошу рассмотреть этот вопрос с максимальной серьезностью", - подытожила Фромгольц. Послы стран "Большой семерки" (G7) выразили серьезную обеспокоенность в связи с расследованием СБУ в отношении НАБУ, планируют обсудить этот вопрос с руководством украинского правительства.

https://ria.ru/20250723/ukraina-2030792470.html

https://ria.ru/20250723/zakharova--2030764557.html

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в мире, украина, владимир зеленский, оэср, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), верховная рада украины