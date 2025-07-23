https://ria.ru/20250723/ukraina-2030795893.html

"Невероятно глупо". Дочь Келлога поставила Зеленского на место

"Невероятно глупо". Дочь Келлога поставила Зеленского на место - РИА Новости, 23.07.2025

"Невероятно глупо". Дочь Келлога поставила Зеленского на место

Дочь спецпосланника США по Украине Кита Келлога Меган Моббс назвала ликвидацию Владимиром Зеленским антикоррупционных ведомств глупым решением. Об этом она... РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T11:39:00+03:00

2025-07-23T11:39:00+03:00

2025-07-23T11:40:00+03:00

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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Дочь спецпосланника США по Украине Кита Келлога Меган Моббс назвала ликвидацию Владимиром Зеленским антикоррупционных ведомств глупым решением. Об этом она написала в соцсети X. "Это решение поистине, невероятно, умопомрачительно глупо. Оно происходит в самое неподходящее время, учитывая недавние позитивные сдвиги в политике США", — говорится в публикации. Во вторник Рада поддержала проект, отменяющий независимость двух ведомств: национального антикоррупционного бюро Украины и специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Как заявили депутаты, глава киевского режима уже подписал законопроект. Некоторые парламентарии расценили это как ликвидацию антикоррупционных структур страны. Послы стран "Большой семерки" (G7) выразили серьезную обеспокоенность из-за этих событий и планируют обсудить этот вопрос с руководством украинского правительства. Накануне на Украине прошли массовые митинги против решения властей.

https://ria.ru/20250723/zelenskiy-2030778572.html

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в мире, украина, владимир зеленский