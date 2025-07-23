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"Невероятно глупо". Дочь Келлога поставила Зеленского на место - РИА Новости, 23.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
11:39 23.07.2025 (обновлено: 11:40 23.07.2025)
https://ria.ru/20250723/ukraina-2030795893.html
"Невероятно глупо". Дочь Келлога поставила Зеленского на место
"Невероятно глупо". Дочь Келлога поставила Зеленского на место - РИА Новости, 23.07.2025
"Невероятно глупо". Дочь Келлога поставила Зеленского на место
Дочь спецпосланника США по Украине Кита Келлога Меган Моббс назвала ликвидацию Владимиром Зеленским антикоррупционных ведомств глупым решением. Об этом она... РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T11:39:00+03:00
2025-07-23T11:40:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Дочь спецпосланника США по Украине Кита Келлога Меган Моббс назвала ликвидацию Владимиром Зеленским антикоррупционных ведомств глупым решением. Об этом она написала в соцсети X. "Это решение поистине, невероятно, умопомрачительно глупо. Оно происходит в самое неподходящее время, учитывая недавние позитивные сдвиги в политике США", — говорится в публикации. Во вторник Рада поддержала проект, отменяющий независимость двух ведомств: национального антикоррупционного бюро Украины и специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Как заявили депутаты, глава киевского режима уже подписал законопроект. Некоторые парламентарии расценили это как ликвидацию антикоррупционных структур страны. Послы стран "Большой семерки" (G7) выразили серьезную обеспокоенность из-за этих событий и планируют обсудить этот вопрос с руководством украинского правительства. Накануне на Украине прошли массовые митинги против решения властей.
https://ria.ru/20250723/zelenskiy-2030778572.html
https://ria.ru/20250723/zelenskiy-2030771081.html
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в мире, украина, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский
"Невероятно глупо". Дочь Келлога поставила Зеленского на место

Дочь Келлога Меган Моббс назвала ликвидацию НАБУ глупым решением

© Фото : @mobbs_mentalityМеган Моббс
Меган Моббс - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
© Фото : @mobbs_mentality
Меган Моббс. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Дочь спецпосланника США по Украине Кита Келлога Меган Моббс назвала ликвидацию Владимиром Зеленским антикоррупционных ведомств глупым решением. Об этом она написала в соцсети X.

"Это решение поистине, невероятно, умопомрачительно глупо. Оно происходит в самое неподходящее время, учитывая недавние позитивные сдвиги в политике США", — говорится в публикации.
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Во вторник Рада поддержала проект, отменяющий независимость двух ведомств: национального антикоррупционного бюро Украины и специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Как заявили депутаты, глава киевского режима уже подписал законопроект. Некоторые парламентарии расценили это как ликвидацию антикоррупционных структур страны.

Послы стран "Большой семерки" (G7) выразили серьезную обеспокоенность из-за этих событий и планируют обсудить этот вопрос с руководством украинского правительства.

Накануне на Украине прошли массовые митинги против решения властей.
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