"Невероятно глупо". Дочь Келлога поставила Зеленского на место
Дочь Келлога Меган Моббс назвала ликвидацию НАБУ глупым решением
© Фото : @mobbs_mentalityМеган Моббс
© Фото : @mobbs_mentality
Меган Моббс. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Дочь спецпосланника США по Украине Кита Келлога Меган Моббс назвала ликвидацию Владимиром Зеленским антикоррупционных ведомств глупым решением. Об этом она написала в соцсети X.
"Это решение поистине, невероятно, умопомрачительно глупо. Оно происходит в самое неподходящее время, учитывая недавние позитивные сдвиги в политике США", — говорится в публикации.
"Это решение поистине, невероятно, умопомрачительно глупо. Оно происходит в самое неподходящее время, учитывая недавние позитивные сдвиги в политике США", — говорится в публикации.
Во вторник Рада поддержала проект, отменяющий независимость двух ведомств: национального антикоррупционного бюро Украины и специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Как заявили депутаты, глава киевского режима уже подписал законопроект. Некоторые парламентарии расценили это как ликвидацию антикоррупционных структур страны.
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Накануне на Украине прошли массовые митинги против решения властей.
Послы стран "Большой семерки" (G7) выразили серьезную обеспокоенность из-за этих событий и планируют обсудить этот вопрос с руководством украинского правительства.
Накануне на Украине прошли массовые митинги против решения властей.