Politico рассказала о критике ЕС в адрес Киева из-за закона о НАБУ и САП
Politico: ЕС с начала СВО так не критиковал Киев, как из-за закона о НАБУ и САП
© AP Photo / Virginia MayoФлаги Украины и ЕС в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Украины и ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Украина с начала спецоперации России в 2022 году не подвергалась такой массовой публичной критике со стороны ЕС, как сейчас из-за ограничения прав антикоррупционных органов, сообщает газета Politico.
Во вторник Верховная рада поддержала проект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Позже Владимир Зеленский подписал соответствующий закон. Позднее украинский парламентарий Ярослав Железняк заявил, что депутаты намерены оспорить документ в Конституционном суде.
"Трудно припомнить время с... 2022 года, когда так много чиновников ЕС публично высказывались против Киева", - говорится в сообщении издания.
Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила в соцсети X, что позвонила премьеру Украины Юлии Свириденко и вице-премьеру по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарасу Качке, чтобы выразить обеспокоенность новым законопроектом. Еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс прокомментировал сообщение Кос, указав на то, что во время конфликта доверие в обществе важнее современных вооружений и его легко потерять "из-за одной серьезной ошибки".
Издание "Страна.ua" ранее сообщало, что СБУ проводит обыски у детективов НАБУ. По данным издания, обыски идут в разных регионах Украины. Утверждается, что ряд детективов НАБУ подозревают в госизмене, торговле с Россией и коррупции. НАБУ позднее подтвердило обыски и заявило, что они проводятся без постановления суда. Позднее СБУ сообщила о задержании одного из руководителей межрегиональных управлений НАБУ Руслана Магамедрасулова. Депутат Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что обыски в Национальном антикоррупционном бюро Украины являются ответом режима Зеленского на дело против экс-министра национального единства и бывшего вице-премьера Алексея Чернышова по обвинению в коррупции, НАБУ могут попытаться ликвидировать.
Послы стран "большой семерки" (G7) выразили серьезную обеспокоенность в связи с расследованием СБУ в отношении НАБУ, планируют обсудить этот вопрос с руководством украинского правительства.