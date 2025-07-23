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СМИ рассказали о неожиданной благодарности жителей Украины в адрес России - РИА Новости, 23.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:06 23.07.2025 (обновлено: 12:26 23.07.2025)
https://ria.ru/20250723/ukraina-2030742971.html
СМИ рассказали о неожиданной благодарности жителей Украины в адрес России
СМИ рассказали о неожиданной благодарности жителей Украины в адрес России - РИА Новости, 23.07.2025
СМИ рассказали о неожиданной благодарности жителей Украины в адрес России
Часть украинцев благодарна России за удары по территориальным центрам комплектования (ТЦК), пишет немецкая газета Focus. РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T02:06:00+03:00
2025-07-23T12:26:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
дмитрий лубинец
верховная рада украины
focus
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Часть украинцев благодарна России за удары по территориальным центрам комплектования (ТЦК), пишет немецкая газета Focus.“В социальных сетях вы даже можете найти некоторые положительные комментарии по поводу атак. &lt;…&gt; Есть и украинцы, которые поддерживают удары по центрам комплектования”, — отмечается в публикации.Помимо этого, в материале подчеркивается, что в стране растет недовольство методами насильственной мобилизации. По мнению авторов статьи, эти настроения вполне оправданны из-за множественных нарушений прав человека со стороны военкомов.С момента введения в феврале 2022 года военное положение и всеобщую мобилизацию на Украине продлевали каждые 90 дней. В июле Верховная рада проголосовала за очередное сохранение этого режима до 5 ноября.Ранее уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщал, что нарушения со стороны работников ТЦК стали массовыми. По его словам, фиксируются откровенные проявления насилия и злоупотребления властными полномочиями, нередки случаи избиения, сбивания автомобилями военнообязанных, провоцирование ДТП для поимки граждан.
https://ria.ru/20250720/ukraina-2030187520.html
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в мире, россия, украина, дмитрий лубинец, верховная рада украины, focus
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Дмитрий Лубинец, Верховная Рада Украины, Focus
СМИ рассказали о неожиданной благодарности жителей Украины в адрес России

Focus: часть украинского населения благодарна России за удары по ТЦК

© AP Photo / Efrem LukatskyСотрудники полиции проверяют документы у мужчины в Киеве, Украина
Сотрудники полиции проверяют документы у мужчины в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Сотрудники полиции проверяют документы у мужчины в Киеве, Украина . Архивное фото
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Часть украинцев благодарна России за удары по территориальным центрам комплектования (ТЦК), пишет немецкая газета Focus.
“В социальных сетях вы даже можете найти некоторые положительные комментарии по поводу атак. <…> Есть и украинцы, которые поддерживают удары по центрам комплектования”, — отмечается в публикации.
Помимо этого, в материале подчеркивается, что в стране растет недовольство методами насильственной мобилизации. По мнению авторов статьи, эти настроения вполне оправданны из-за множественных нарушений прав человека со стороны военкомов.
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С момента введения в феврале 2022 года военное положение и всеобщую мобилизацию на Украине продлевали каждые 90 дней. В июле Верховная рада проголосовала за очередное сохранение этого режима до 5 ноября.
Ранее уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщал, что нарушения со стороны работников ТЦК стали массовыми. По его словам, фиксируются откровенные проявления насилия и злоупотребления властными полномочиями, нередки случаи избиения, сбивания автомобилями военнообязанных, провоцирование ДТП для поимки граждан.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаДмитрий ЛубинецВерховная Рада УкраиныFocus
 
 
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