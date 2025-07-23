https://ria.ru/20250723/ukraina-2030742971.html

СМИ рассказали о неожиданной благодарности жителей Украины в адрес России

СМИ рассказали о неожиданной благодарности жителей Украины в адрес России - РИА Новости, 23.07.2025

СМИ рассказали о неожиданной благодарности жителей Украины в адрес России

Часть украинцев благодарна России за удары по территориальным центрам комплектования (ТЦК), пишет немецкая газета Focus. РИА Новости, 23.07.2025

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специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Часть украинцев благодарна России за удары по территориальным центрам комплектования (ТЦК), пишет немецкая газета Focus.“В социальных сетях вы даже можете найти некоторые положительные комментарии по поводу атак. <…> Есть и украинцы, которые поддерживают удары по центрам комплектования”, — отмечается в публикации.Помимо этого, в материале подчеркивается, что в стране растет недовольство методами насильственной мобилизации. По мнению авторов статьи, эти настроения вполне оправданны из-за множественных нарушений прав человека со стороны военкомов.С момента введения в феврале 2022 года военное положение и всеобщую мобилизацию на Украине продлевали каждые 90 дней. В июле Верховная рада проголосовала за очередное сохранение этого режима до 5 ноября.Ранее уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщал, что нарушения со стороны работников ТЦК стали массовыми. По его словам, фиксируются откровенные проявления насилия и злоупотребления властными полномочиями, нередки случаи избиения, сбивания автомобилями военнообязанных, провоцирование ДТП для поимки граждан.

https://ria.ru/20250720/ukraina-2030187520.html

https://ria.ru/20250711/ukraina-2028394526.html

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в мире, россия, украина, дмитрий лубинец, верховная рада украины, focus