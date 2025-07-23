https://ria.ru/20250723/ukraina-2030740084.html

"Уже близко": в Киеве предупредили о начале гражданской войны

"Уже близко": в Киеве предупредили о начале гражданской войны - РИА Новости, 23.07.2025

"Уже близко": в Киеве предупредили о начале гражданской войны

Решение о ликвидации Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП) может привести к началу гражданской... РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T01:02:00+03:00

2025-07-23T01:02:00+03:00

2025-07-23T01:02:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

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киев

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леонид кучма

владимир зеленский

национальное антикоррупционное бюро украины (набу)

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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Решение о ликвидации Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП) может привести к началу гражданской войны на Украине, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала.“Теперь разные силовые элементы государства стационарного бандита начинают драться, потому что прибыли всем не хватает, денег не хватает. <…> Понимаете, что происходит или нет? Это уже недалеко до гражданской войны. Это уже прелюдия гражданской войны, уже совсем близко”, — сказал он.Как считает Соскин, такая ситуация сложилась в результате неэффективной кадровой политики, при которой ключевые посты в политической системе Украины заняли некомпетентные люди.Ранее во вторник Рада поддержала проект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: НАБУ и САП. Как заявили депутаты, Владимир Зеленский уже подписал законопроект. Некоторые парламентарии расценили это как ликвидацию антикоррупционных структур страны.

https://ria.ru/20250722/kiev-2030493326.html

https://ria.ru/20250721/ukraina-2030288881.html

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в мире, украина, киев, олег соскин, леонид кучма, владимир зеленский, национальное антикоррупционное бюро украины (набу)