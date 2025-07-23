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Глава СБУ объяснил ограничение полномочий антикоррупционных органов - РИА Новости, 23.07.2025
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00:44 23.07.2025
https://ria.ru/20250723/ukraina-2030738634.html
Глава СБУ объяснил ограничение полномочий антикоррупционных органов
Глава СБУ объяснил ограничение полномочий антикоррупционных органов - РИА Новости, 23.07.2025
Глава СБУ объяснил ограничение полномочий антикоррупционных органов
Глава службы безопасности Украины Василий Малюк* назвал ограничение полномочий антикоррупционных органов в стране возвращением к нормам конституции. РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T00:44:00+03:00
2025-07-23T00:44:00+03:00
в мире
украина
россия
василий малюк
владимир зеленский
алексей гончаренко
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
служба безопасности украины
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Глава службы безопасности Украины Василий Малюк* назвал ограничение полномочий антикоррупционных органов в стране возвращением к нормам конституции. Во вторник Верховная рада поддержала проект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Позже Владимир Зеленский подписал соответствующий закон. "Мы живем в правовом государстве? В правовом. Основной закон - конституция. Никто никого не ликвидировал. Я не депутат и не законодатель. Поверьте мне, то, что они голосовали - вопрос нардепов... Насколько я понимаю, это просто возвращение к конституции. И САП, и НАБУ не ликвидированы. Они продолжают существовать и продолжают качественно работать", - сказал Малюк* на брифинге, его цитирует агентство "Укринформ". Он утверждает, что и САП, и НАБУ остаются независимыми органами. "Но по конституции генеральный прокурор один в стране. Не может быть никакого дублирования или тавтологии. Я думаю, что именно этим руководствовались наши законодатели. Это делалось как раз для усиления какого-то. И, возможно, я думаю, для определенной системы противовеса и контроля... Для недопущения того, чтобы внезапно ультимативно орган превратился в какого-то "монстра", - добавил он. Издание "Страна.ua" ранее сообщало, что СБУ проводит обыски у детективов НАБУ. По данным издания, обыски идут в разных регионах Украины. Утверждается, что ряд детективов НАБУ подозревают в госизмене, торговле с Россией и коррупции. НАБУ позднее подтвердило обыски и заявило, что они проводятся без постановления суда. Позднее СБУ сообщила о задержании одного из руководителей межрегиональных управлений НАБУ Руслана Магамедрасулова. Депутат Алексей Гончаренко* заявил, что обыски в Национальном антикоррупционном бюро Украины являются ответом режима Зеленского на дело против экс-министра национального единства и бывшего вице-премьера Алексея Чернышова по обвинению в коррупции, НАБУ могут попытаться ликвидировать. Послы стран "Большой семерки" (G7) выразили серьезную обеспокоенность в связи с расследованием СБУ в отношении НАБУ, планируют обсудить этот вопрос с руководством украинского правительства.* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20250722/ukraina-2030732915.html
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в мире, украина, россия, василий малюк, владимир зеленский, алексей гончаренко, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), служба безопасности украины, верховная рада украины
В мире, Украина, Россия, Василий Малюк, Владимир Зеленский, Алексей Гончаренко, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Служба безопасности Украины, Верховная Рада Украины
Глава СБУ объяснил ограничение полномочий антикоррупционных органов

Малюк: ограничение антикоррупционных органов — возврат к нормам конституции

© AP Photo / Andrew KravchenkoУлица Крещатик в Киеве
Улица Крещатик в Киеве - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Улица Крещатик в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Глава службы безопасности Украины Василий Малюк* назвал ограничение полномочий антикоррупционных органов в стране возвращением к нормам конституции.
Во вторник Верховная рада поддержала проект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Позже Владимир Зеленский подписал соответствующий закон.
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"Мы живем в правовом государстве? В правовом. Основной закон - конституция. Никто никого не ликвидировал. Я не депутат и не законодатель. Поверьте мне, то, что они голосовали - вопрос нардепов... Насколько я понимаю, это просто возвращение к конституции. И САП, и НАБУ не ликвидированы. Они продолжают существовать и продолжают качественно работать", - сказал Малюк* на брифинге, его цитирует агентство "Укринформ".
Он утверждает, что и САП, и НАБУ остаются независимыми органами.
"Но по конституции генеральный прокурор один в стране. Не может быть никакого дублирования или тавтологии. Я думаю, что именно этим руководствовались наши законодатели. Это делалось как раз для усиления какого-то. И, возможно, я думаю, для определенной системы противовеса и контроля... Для недопущения того, чтобы внезапно ультимативно орган превратился в какого-то "монстра", - добавил он.
Издание "Страна.ua" ранее сообщало, что СБУ проводит обыски у детективов НАБУ. По данным издания, обыски идут в разных регионах Украины. Утверждается, что ряд детективов НАБУ подозревают в госизмене, торговле с Россией и коррупции. НАБУ позднее подтвердило обыски и заявило, что они проводятся без постановления суда. Позднее СБУ сообщила о задержании одного из руководителей межрегиональных управлений НАБУ Руслана Магамедрасулова. Депутат Алексей Гончаренко* заявил, что обыски в Национальном антикоррупционном бюро Украины являются ответом режима Зеленского на дело против экс-министра национального единства и бывшего вице-премьера Алексея Чернышова по обвинению в коррупции, НАБУ могут попытаться ликвидировать.
Послы стран "Большой семерки" (G7) выразили серьезную обеспокоенность в связи с расследованием СБУ в отношении НАБУ, планируют обсудить этот вопрос с руководством украинского правительства.
* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.
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Рогов рассказал, почему Зеленский пошел на зачистку НАБУ
Вчера, 13:41
 
В миреУкраинаРоссияВасилий МалюкВладимир ЗеленскийАлексей ГончаренкоНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Служба безопасности УкраиныВерховная Рада Украины
 
 
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