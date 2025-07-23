https://ria.ru/20250723/ukraina-2030738455.html
В Кривом Роге прогремели взрывы
В Кривом Роге прогремели взрывы - РИА Новости, 23.07.2025
В Кривом Роге прогремели взрывы
Взрывы прогремели в Кривом Роге на Украине, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T00:40:00+03:00
2025-07-23T00:40:00+03:00
2025-07-23T00:40:00+03:00
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Взрывы прогремели в Кривом Роге на Украине, сообщает украинский телеканал "Общественное". "В Кривом Роге были слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Кривой Рог, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины
В Кривом Роге прогремели взрывы
В Кривом Роге были слышны звуки взрывов