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"Терпеть уже невозможно": депутат Рады раскрыл, что начинается на Украине
"Терпеть уже невозможно": депутат Рады раскрыл, что начинается на Украине - РИА Новости, 23.07.2025
"Терпеть уже невозможно": депутат Рады раскрыл, что начинается на Украине
Массовые протесты, которые прошли во вторник, демонстрируют накопление гнева и отчаяния у украинцев, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в... РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T00:34:00+03:00
2025-07-23T00:34:00+03:00
2025-07-23T10:49:00+03:00
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артем дмитрук
верховная рада украины
владимир зеленский
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Массовые протесты, которые прошли во вторник, демонстрируют накопление гнева и отчаяния у украинцев, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram-канале."На Украине сегодня протестный потенциал нарастает повсеместно. Идет накопление гнева и отчаяния. Люди теряют веру в справедливость, в государство, в завтра", — сказал он.Парламентарий отметил, что единой причины, которая стала бы катализатором протестного движения, пока нет. По его словам, каждый выходит с разными требованиями: против мобилизации, ликвидации антикоррупционных агентств, против раскола церкви."Важно понимать, что недовольство Зеленским и его властью — это уже не политика, это вопрос выживания. <…> Потому что терпеть уже невозможно. И это уже не начало, начало было положено раньше!" — заключил Дмитрук.В минувший вторник местные СМИ сообщили, что на Украине прошли митинги против ликвидации двух антикоррупционных органов. Протесты прошли в Киеве, Львове, Днепропетровске и Одессе. Депутат Алексей Гончаренко* рассказал, что к митингующим в столице присоединился мэр города Виталий Кличко.Ранее во вторник Рада поддержала проект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: Национального антикоррупционного бюро Украины и Специальной антикоррупционной прокуратуры. Как заявили депутаты, Владимир Зеленский уже подписал законопроект. Некоторые парламентарии расценили это как ликвидацию антикоррупционных структур страны.* Внесен в перечень террористов и экстремистов.
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в мире, украина, киев, артем дмитрук, верховная рада украины, владимир зеленский, национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
В мире, Украина, Киев, Артем Дмитрук, Верховная Рада Украины, Владимир Зеленский, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)
"Терпеть уже невозможно": депутат Рады раскрыл, что начинается на Украине
Депутат Рады Дмитрук: на Украине идет накопление гнева и отчаяния