https://ria.ru/20250723/ukraina-2030738033.html

"Терпеть уже невозможно": депутат Рады раскрыл, что начинается на Украине

"Терпеть уже невозможно": депутат Рады раскрыл, что начинается на Украине - РИА Новости, 23.07.2025

"Терпеть уже невозможно": депутат Рады раскрыл, что начинается на Украине

Массовые протесты, которые прошли во вторник, демонстрируют накопление гнева и отчаяния у украинцев, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в... РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T00:34:00+03:00

2025-07-23T00:34:00+03:00

2025-07-23T10:49:00+03:00

в мире

украина

киев

артем дмитрук

верховная рада украины

владимир зеленский

национальное антикоррупционное бюро украины (набу)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/17/2030783692_0:323:3066:2048_1920x0_80_0_0_5969116f6b1e28c47f75a7a324cb0477.jpg

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Массовые протесты, которые прошли во вторник, демонстрируют накопление гнева и отчаяния у украинцев, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram-канале."На Украине сегодня протестный потенциал нарастает повсеместно. Идет накопление гнева и отчаяния. Люди теряют веру в справедливость, в государство, в завтра", — сказал он.Парламентарий отметил, что единой причины, которая стала бы катализатором протестного движения, пока нет. По его словам, каждый выходит с разными требованиями: против мобилизации, ликвидации антикоррупционных агентств, против раскола церкви."Важно понимать, что недовольство Зеленским и его властью — это уже не политика, это вопрос выживания. <…> Потому что терпеть уже невозможно. И это уже не начало, начало было положено раньше!" — заключил Дмитрук.В минувший вторник местные СМИ сообщили, что на Украине прошли митинги против ликвидации двух антикоррупционных органов. Протесты прошли в Киеве, Львове, Днепропетровске и Одессе. Депутат Алексей Гончаренко* рассказал, что к митингующим в столице присоединился мэр города Виталий Кличко.Ранее во вторник Рада поддержала проект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: Национального антикоррупционного бюро Украины и Специальной антикоррупционной прокуратуры. Как заявили депутаты, Владимир Зеленский уже подписал законопроект. Некоторые парламентарии расценили это как ликвидацию антикоррупционных структур страны.* Внесен в перечень террористов и экстремистов.

https://ria.ru/20250722/udary-2030656422.html

https://ria.ru/20250722/spectator-2030728940.html

https://ria.ru/20250722/kiev-2030493326.html

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, киев, артем дмитрук, верховная рада украины, владимир зеленский, национальное антикоррупционное бюро украины (набу)