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ВС России нанесли удары по инфраструктуре ВСУ в Черниговской области

ВС России нанесли удары по инфраструктуре ВСУ в Черниговской области - РИА Новости, 23.07.2025

ВС России нанесли удары по инфраструктуре ВСУ в Черниговской области

ВС России ударили по инфраструктуре ПВО и средствам наблюдения ВСУ в Черниговской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей... РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T08:04:00+03:00

2025-07-23T08:04:00+03:00

2025-07-23T10:08:00+03:00

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 23 июл — РИА Новости. ВС России ударили по инфраструктуре ПВО и средствам наблюдения ВСУ в Черниговской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев."Традиционно для Черниговщины — удары по инфраструктуре ПВО и средствам наблюдения", — сказал он.Кроме того, военные поразили склады и объекты логистики ВСУ в Кривом Роге в Днепропетровской области, добавил подпольщик.В ответ на атаки ВСУ российские войска бьют высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. В украинских регионах каждый день объявляют воздушную тревогу, иногда — по всей стране. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что российские войска не атакуют жилые дома и социальную инфраструктуру.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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безопасность, черниговская область, украина, сергей лебедев, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины