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ВС России нанесли удары по инфраструктуре ВСУ в Черниговской области - РИА Новости, 23.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
08:04 23.07.2025 (обновлено: 10:08 23.07.2025)
https://ria.ru/20250723/udary-2030762083.html
ВС России нанесли удары по инфраструктуре ВСУ в Черниговской области
ВС России нанесли удары по инфраструктуре ВСУ в Черниговской области - РИА Новости, 23.07.2025
ВС России нанесли удары по инфраструктуре ВСУ в Черниговской области
ВС России ударили по инфраструктуре ПВО и средствам наблюдения ВСУ в Черниговской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей... РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T08:04:00+03:00
2025-07-23T10:08:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
черниговская область
украина
сергей лебедев
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 23 июл — РИА Новости. ВС России ударили по инфраструктуре ПВО и средствам наблюдения ВСУ в Черниговской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев."Традиционно для Черниговщины — удары по инфраструктуре ПВО и средствам наблюдения", — сказал он.Кроме того, военные поразили склады и объекты логистики ВСУ в Кривом Роге в Днепропетровской области, добавил подпольщик.В ответ на атаки ВСУ российские войска бьют высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. В украинских регионах каждый день объявляют воздушную тревогу, иногда — по всей стране. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что российские войска не атакуют жилые дома и социальную инфраструктуру.
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безопасность, черниговская область, украина, сергей лебедев, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Черниговская область, Украина, Сергей Лебедев, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
ВС России нанесли удары по инфраструктуре ВСУ в Черниговской области

ВС России нанесли удары по инфраструктуре ПВО ВСУ в Черниговской области Украины

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета РСЗО "Град"
Боевая работа расчета РСЗО Град - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Боевая работа расчета РСЗО "Град". Архивное фото
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ДОНЕЦК, 23 июл — РИА Новости. ВС России ударили по инфраструктуре ПВО и средствам наблюдения ВСУ в Черниговской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
«
"Традиционно для Черниговщины — удары по инфраструктуре ПВО и средствам наблюдения", — сказал он.
Кроме того, военные поразили склады и объекты логистики ВСУ в Кривом Роге в Днепропетровской области, добавил подпольщик.
В ответ на атаки ВСУ российские войска бьют высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. В украинских регионах каждый день объявляют воздушную тревогу, иногда — по всей стране. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что российские войска не атакуют жилые дома и социальную инфраструктуру.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЧерниговская областьУкраинаСергей ЛебедевВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
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