https://ria.ru/20250723/udar-2030803857.html

Российские войска поразили украинское предприятие ВПК

Российские войска поразили украинское предприятие ВПК - РИА Новости, 23.07.2025

Российские войска поразили украинское предприятие ВПК

Российские авиация, ударные беспилотники и артиллерия нанесли поражение предприятию ВПК Украины, цеху сборки беспилотников и пункту управления беспилотниками... РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T12:23:00+03:00

2025-07-23T12:23:00+03:00

2025-07-23T12:23:00+03:00

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

украина

сша

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/02/2026739148_0:141:3072:1869_1920x0_80_0_0_1a3f4ae2952de6534b34f15c15cd7504.jpg

МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. Российские авиация, ударные беспилотники и артиллерия нанесли поражение предприятию ВПК Украины, цеху сборки беспилотников и пункту управления беспилотниками дальнего действия, сообщили в Минобороны РФ. "Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение предприятию военно-промышленного комплекса Украины, цеху сборки беспилотных летательных аппаратов, пунктам управления беспилотными летательными аппаратами дальнего действия", - говорится в сводке российского ведомства. Отмечается, что также поражение было нанесено складам горючего и ракетно-артиллерийского вооружения, пунктам временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников. Кроме того, средства ПВО сбили шесть управляемых авиабомб, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США, управляемую ракету большой дальности "Нептун", 256 беспилотников самолетного типа.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20250721/obekty-2030385473.html

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

министерство обороны рф (минобороны рф), украина, сша, безопасность