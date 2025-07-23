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Российские войска поразили украинское предприятие ВПК - РИА Новости, 23.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:23 23.07.2025
https://ria.ru/20250723/udar-2030803857.html
Российские войска поразили украинское предприятие ВПК
Российские войска поразили украинское предприятие ВПК - РИА Новости, 23.07.2025
Российские войска поразили украинское предприятие ВПК
Российские авиация, ударные беспилотники и артиллерия нанесли поражение предприятию ВПК Украины, цеху сборки беспилотников и пункту управления беспилотниками... РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T12:23:00+03:00
2025-07-23T12:23:00+03:00
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МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. Российские авиация, ударные беспилотники и артиллерия нанесли поражение предприятию ВПК Украины, цеху сборки беспилотников и пункту управления беспилотниками дальнего действия, сообщили в Минобороны РФ. "Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение предприятию военно-промышленного комплекса Украины, цеху сборки беспилотных летательных аппаратов, пунктам управления беспилотными летательными аппаратами дальнего действия", - говорится в сводке российского ведомства. Отмечается, что также поражение было нанесено складам горючего и ракетно-артиллерийского вооружения, пунктам временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников. Кроме того, средства ПВО сбили шесть управляемых авиабомб, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США, управляемую ракету большой дальности "Нептун", 256 беспилотников самолетного типа.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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министерство обороны рф (минобороны рф), украина, сша, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Украина, США, Безопасность
Российские войска поразили украинское предприятие ВПК

Российские войска поразили украинское предприятие ВПК и цех сборки БПЛА

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета РСЗО "Град"
Боевая работа расчета РСЗО Град - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Боевая работа расчета РСЗО "Град". Архивное фото
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МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. Российские авиация, ударные беспилотники и артиллерия нанесли поражение предприятию ВПК Украины, цеху сборки беспилотников и пункту управления беспилотниками дальнего действия, сообщили в Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение предприятию военно-промышленного комплекса Украины, цеху сборки беспилотных летательных аппаратов, пунктам управления беспилотными летательными аппаратами дальнего действия", - говорится в сводке российского ведомства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
Отмечается, что также поражение было нанесено складам горючего и ракетно-артиллерийского вооружения, пунктам временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников.
Кроме того, средства ПВО сбили шесть управляемых авиабомб, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США, управляемую ракету большой дальности "Нептун", 256 беспилотников самолетного типа.
Истребители-перехватчики МиГ-31И с гиперзвуковым авиационным ракетным комплексом Кинжал - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
ВС России нанесли групповой удар "Кинжалами" по предприятиям ВПК Украины
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Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)УкраинаСШАБезопасность
 
 
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