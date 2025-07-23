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В акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов начались учения ВМФ
В акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов начались учения ВМФ - РИА Новости, 23.07.2025
В акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов начались учения ВМФ
Военно-морской флот России приступил к проведению оперативных учений "Июльский шторм" в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Балтийского и... РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T05:07:00+03:00
2025-07-23T05:07:00+03:00
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безопасность
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северный ледовитый океан
каспийское море
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Военно-морской флот России приступил к проведению оперативных учений "Июльский шторм" в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Балтийского и Каспийского морей, сообщило Минобороны РФ. "В период с 23 по 27 июля под общим руководством главнокомандующего Военно-морским флотом адмирала Александра Моисеева в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Балтийского и Каспийского морей проводится оперативное учение Военно-морского флота "Июльский шторм" с привлечением сил Северного, Тихоокеанского, Балтийского флотов и Каспийской флотилии", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства. В Минобороны РФ добавили, что в ходе учений планируется проверить готовность группировок сил (войск) флотов и флотилии к решению нестандартных оперативных задач, комплексному применению высокоточного оружия большой дальности, беспилотных систем, перспективных и современных образцов вооружения и военной техники.
https://ria.ru/20250604/ucheniya-2020865349.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, северный ледовитый океан, каспийское море, каспийская флотилия
Безопасность, Россия, Северный Ледовитый океан, Каспийское море, Каспийская флотилия
В акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов начались учения ВМФ
ВМФ приступил к масштабным учениям Июльский шторм в акваториях двух океанов