https://ria.ru/20250723/uchenija-2030751110.html

В акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов начались учения ВМФ

В акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов начались учения ВМФ - РИА Новости, 23.07.2025

В акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов начались учения ВМФ

Военно-морской флот России приступил к проведению оперативных учений "Июльский шторм" в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Балтийского и... РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T05:07:00+03:00

2025-07-23T05:07:00+03:00

2025-07-23T14:44:00+03:00

безопасность

россия

северный ледовитый океан

каспийское море

каспийская флотилия

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Военно-морской флот России приступил к проведению оперативных учений "Июльский шторм" в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Балтийского и Каспийского морей, сообщило Минобороны РФ. "В период с 23 по 27 июля под общим руководством главнокомандующего Военно-морским флотом адмирала Александра Моисеева в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Балтийского и Каспийского морей проводится оперативное учение Военно-морского флота "Июльский шторм" с привлечением сил Северного, Тихоокеанского, Балтийского флотов и Каспийской флотилии", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства. В Минобороны РФ добавили, что в ходе учений планируется проверить готовность группировок сил (войск) флотов и флотилии к решению нестандартных оперативных задач, комплексному применению высокоточного оружия большой дальности, беспилотных систем, перспективных и современных образцов вооружения и военной техники.

https://ria.ru/20250604/ucheniya-2020865349.html

россия

северный ледовитый океан

каспийское море

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, россия, северный ледовитый океан, каспийское море, каспийская флотилия