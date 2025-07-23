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В акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов начались учения ВМФ - РИА Новости, 23.07.2025
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05:07 23.07.2025 (обновлено: 14:44 23.07.2025)
https://ria.ru/20250723/uchenija-2030751110.html
В акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов начались учения ВМФ
В акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов начались учения ВМФ - РИА Новости, 23.07.2025
В акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов начались учения ВМФ
Военно-морской флот России приступил к проведению оперативных учений "Июльский шторм" в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Балтийского и... РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T05:07:00+03:00
2025-07-23T14:44:00+03:00
безопасность
россия
северный ледовитый океан
каспийское море
каспийская флотилия
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Военно-морской флот России приступил к проведению оперативных учений "Июльский шторм" в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Балтийского и Каспийского морей, сообщило Минобороны РФ. "В период с 23 по 27 июля под общим руководством главнокомандующего Военно-морским флотом адмирала Александра Моисеева в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Балтийского и Каспийского морей проводится оперативное учение Военно-морского флота "Июльский шторм" с привлечением сил Северного, Тихоокеанского, Балтийского флотов и Каспийской флотилии", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства. В Минобороны РФ добавили, что в ходе учений планируется проверить готовность группировок сил (войск) флотов и флотилии к решению нестандартных оперативных задач, комплексному применению высокоточного оружия большой дальности, беспилотных систем, перспективных и современных образцов вооружения и военной техники.
https://ria.ru/20250604/ucheniya-2020865349.html
россия
северный ледовитый океан
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безопасность, россия, северный ледовитый океан, каспийское море, каспийская флотилия
Безопасность, Россия, Северный Ледовитый океан, Каспийское море, Каспийская флотилия
В акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов начались учения ВМФ

ВМФ приступил к масштабным учениям Июльский шторм в акваториях двух океанов

© Минобороны Российской ФедерацииУчения "Июльский шторм" ВМФ РФ
Учения Июльский шторм ВМФ РФ - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
© Минобороны Российской Федерации
Учения "Июльский шторм" ВМФ РФ
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Военно-морской флот России приступил к проведению оперативных учений "Июльский шторм" в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Балтийского и Каспийского морей, сообщило Минобороны РФ.
"В период с 23 по 27 июля под общим руководством главнокомандующего Военно-морским флотом адмирала Александра Моисеева в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Балтийского и Каспийского морей проводится оперативное учение Военно-морского флота "Июльский шторм" с привлечением сил Северного, Тихоокеанского, Балтийского флотов и Каспийской флотилии", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
В Минобороны РФ добавили, что в ходе учений планируется проверить готовность группировок сил (войск) флотов и флотилии к решению нестандартных оперативных задач, комплексному применению высокоточного оружия большой дальности, беспилотных систем, перспективных и современных образцов вооружения и военной техники.
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БезопасностьРоссияСеверный Ледовитый океанКаспийское мореКаспийская флотилия
 
 
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